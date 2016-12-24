Коронавирус нацелился в Мордовии на пожилых

По данным Роспотребнадзора, в республике отмечается рост заболеваемости в старшей возрастной группе

Врио Главы РМ Артём Здунов 18 февраля провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Благодаря принимаемым мерам число заболевших в Мордовии продолжает снижаться. В настоящее время в ковидных госпиталях находится меньше 1000 пациентов (в пиковые дни пандемии было более 2000 человек), сокращается количество амбулаторных больных. Лечебные учреждения возвращаются к плановому режиму работы, восстанавливаются объемы специализированной медицинской помощи.

Однако по районам ситуация разнится. Где-то число заболевших снижается, в других заболеваемость, напротив, продолжает расти. Врио Главы РМ обратил на это особое внимание и потребовал разобраться с теми территориями, где эпидемиологическая обстановка не улучшается.

«Ардатовский, Ельниковский, Большеберезниковский, Большеигнатовский, Старошайговский, Чамзинский, Рузаевский, Ковылкинский и Кадошкинский районы – у вас показатель заболеваемости выше, чем в среднем по республике, - жестко обратился Артём Здунов к главам муниципальных районов. – Надо анализировать ситуацию, смотреть, какие меры предпринимаются. Меры все были озвучены, если что-то вам непонятно – на штабе всегда можно спросить. Ситуацией надо управлять! В целом по республике идет снижение, но темпы не у всех одинаковы».

Еще один тревожный момент – что больше всего заболевших отмечается в старшей возрастной группе. Это подтверждают данные Роспотребнадзора.

«Анализируя ситуацию с заболеваемостью на этой неделе, мы видим, что среди заболевших люди в возрасте 65 лет и старше составляют 27,7%, на прошлой неделе этот показатель был 23%, то есть идет небольшое повышение, - отметила главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова. – В возрастной группе 50-64 года заболеваемость остается на одном и том же уровне».

«То есть заболеваемость снижается, но доля людей старшего поколения увеличивается, а в Ардатовском районе этот показатель и вовсе составляет 40%», - подчеркнул Врио Главы Мордовии.

В этой связи оперштаб поддержал предложение о дальнейшем продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

Еще одна важная тема, которую обсудили, - это вакцинация населения от коронавируса. В Мордовии она проходит активно, в регион уже поступило более 33 тысяч комплектов вакцины, привито почти 26 тысяч человек.

Стабилизировалась ситуация с наличием лекарств в аптечной сети. По некоторым позициям, как было отмечено, в государственных аптеках республики сформировался даже не трехмесячный, а двухгодовой запас лекарственных средств.

Однако есть проблемы с льготным обеспечением лекарственными препаратами, на что обратил внимание Врио Главы Мордовии, дав жесткое указание Минздраву республики срочно исправить ситуацию и в дальнейшем держать ее на постоянном контроле.

Как отметил и.о. генерального директора ГУП РМ «Фармация» Алексей Ладошкин, за последнюю неделю количество необеспеченных рецептов уменьшилось более чем на одну тысячу. До конца февраля ожидается поступление 16 наименований лекарственных препаратов, что позволит дополнительно обеспечить еще более 300 льготных рецептов. По мере дальнейших закупок Минздравом республики льготных лекарств они будут незамедлительно направляться в аптеки.

В завершение заседания оперштаба руководитель республики подчеркнул: все ключевые вопросы, связанные с работой системы здравоохранения в условиях пандемии, сохраняют свою актуальность. В целях дальнейшего улучшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией руководителям организаций, жителям республики необходимо и дальше строго соблюдать все меры предосторожности и требования санитарных врачей.