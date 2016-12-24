Посетивший Мордовию министр Мантуров высоко оценил потенциал республиканских предприятий

5 февраля в Мордовии с рабочей поездкой побывал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Руководитель ведомства, сотрудничество с которым очень значимо для социально-экономического развития республики, оценил промышленный потенциал республики, открыл новую производственную линию на заводе «Биохимик», познакомился с продукцией ведущих предприятий региона и обсудил с врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым вопросы взаимодействия по реализации совместных проектов в сфере промышленности и торговли.

Стальной лидер

Первым пунктом рабочей программы министра в Мордовии стал завод «ВКМ-Сталь» - один из ведущих металлургических комплексов России, специализирующийся на выпуске литья для железнодорожной, автомобильной и нефтегазовой отраслей, сельского хозяйства.

На предприятии Денис Мантуров вместе с врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым осмотрел производственные линии, руководителю ведомства рассказали о достижениях предприятия. По производству вагонного литья «ВКМ-Сталь» входит в тройку лидеров в России. В 2020 году выпущено 48 тысяч тонн товарной продукции, объем производства крупного вагонного литья составил свыше 10 тысяч вагонокомплектов. Перечень выпускаемой продукции за несколько лет увеличен с 30 до 500 наименований.

Президент холдинга Константин Данилов рассказал о завершенном в минувшем году первом этапе модернизации литейного производства, запуске в эксплуатацию современной электродуговой сталеплавильной печи емкостью 16 тонн. Это позволило увеличить производственные мощности до 1000 вагонокомплектов в месяц при сохранении минимального уровня брака. Программа модернизации продолжится расширением мощностей по производству мелкого и среднего литья. «Это позволит создать порядка 500 рабочих мест. Выход на проектную мощность запланирован в 2024 году, объем инвестиций - 3,7 млрд рублей», - доложил руководитель предприятия. Применяемые технологии позволяют улучшать условия труда, существенно повышать экологичность производства. Например, установленная в 2020 году система аспирации воздуха стоимостью около 20 миллионов рублей позволяет очищать воздух на традиционно «грязном» металлургическом производстве.

2 миллиона антиковидных препаратов в месяц

На заводе «Биохимик», где с приездом высокого гостя было запущено новое ампульное производство, Денис Мантуров отметил, что потребность системы здравоохранения страны в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается в полном объеме. И в 90% случаев речь идет именно о собственном производстве. Так, на саранском «Биохимике» (входит в группу компаний «Промомед») в 2020 году был оперативно разработан и произведен антиковидный препарат «Арепливир».

«Предприятие оперативно развернуло работу по производству антиковидной номенклатуры. Только по фавипиравиру объёмы выпуска за полгода выросли более чем в 15 раз. Продолжая наращивать темпы, к апрелю предприятие планирует выйти на 2 миллиона упаковок в месяц, что в два раза превышает месячную потребность госпитального и амбулаторного звена всей страны. В разы увеличен объём производства антибиотиков, применяющихся для лечения коронавируса, в их числе широко применяемые левофлоксацин, азитромицин и цефтриаксон», - рассказал министр промышленности и торговли РФ.

Совместно с врио Главы региона Артёмом Здуновым и председателем совета директоров «Промомед» Петром Белым Денис Мантуров запустил новую линию по производству готовых лекарственных средств в ампулах. Среди препаратов в ампулах будут такие востребованные, как мелоксикам, дротаверин, кетопрофен, папаверин и другие.

«Запуск новой линии на «Биохимике» - это неоценимый вклад российской промышленности в борьбу с ковидом. Здесь будет осуществляться в том числе производство антикоагулянтов, остро востребованных для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция. Как только предприятие выйдет на полную мощность по этим препаратам, а также по инъекционному дексаметазону (а это случится в феврале - марте), можно будет сказать о завершении очередного, важного в масштабах всей страны этапа в развертывании производства лекарств, необходимых для терапии не только ковида, но и многих других заболеваний», - отметил Денис Мантуров.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов поздравил коллектив завода с запуском нового производства и подчеркнул, что такие проекты, реализованные при поддержке Фонда развития промышленности, несут в себе важную социальную функцию.

«Это не только мощный научно-производственный проект - это важный социальный проект для нашей республики, - сказал Артём Здунов. - Это всё должно выражаться в повышении зарплаты, это налоги, которые мы превращаем в социальные блага для людей. У нас большие планы по развитию, по новому строительству. Главное - мы идем динамично и правильно. Большое спасибо Минпрому и Фонду развития промышленности за поддержку. Мы берем на себя ответственность, что и в дальнейшем будем заявлять в Фонд такие же важные проекты».

Самые современные технологии

А в Доме Республики министра промышленности и торговли РФ уже ждала развернутая выставочная экспозиция производственных кластеров Мордовии. Свою продукцию здесь представили кабельщики, светотехники, приборостроители, машиностроители, производители строительных материалов. Денис Мантуров детально изучил ассортимент выпускаемых изделий и поручил руководящим лицам министерства проработать многие направления, в том числе в рамках всероссийской производственной кооперации и действующих механизмов поддержки по линии Минпромторга России.

По итогам осмотра выставочной экспозиции Денис Мантуров заявил, что увидел в Мордовии хорошие примеры комплексного, кластерного подхода к развитию различных отраслей промышленности. «Потенциал республиканских предприятий различной направленности высокий. Мы увидели это, посетив «ВКМ-Сталь» и «Биохимик», а также ознакомившись с продукцией, представленной на выставке, - сказал министр. - Если брать завод «ВКМ-Сталь», могу сказать, что это одно из самых современных металлургических производств в стране, эффективных во всех отношениях. Самые современные технологии там. То же самое касается и «Биохимика», который активно включился в работу по антиковидной тематике».

Врио Главы Мордовии поблагодарил Дениса Мантурова за рабочий визит в республику и поддержку всех направлений, в том числе проблемных.

«Это настоящий рабочий визит - очень плотный: мы не только посетили предприятия, но и поговорили со всеми производственниками, причем сделали это неформально, со всей глубиной, - сказал Артём Здунов, отвечая на вопрос журналистов о достигнутых договоренностях с Минпромторгом России. - Очень хорошо, что здесь были руководители департаментов ведомства - те, кто отвечает непосредственно за взаимодействие с предприятиями. Очень много задач у нас, очень много вопросов, где мы продвинулись. Видим теперь, где мы недорабатывали, но будем это исправлять во взаимодействии с министерством. Видим перспективу новых производственных площадок, например, по «Биохимику», по оптоволоконному производству. Будем готовить качественные заявки в Фонд развития промышленности, чтобы там поддержали наши проекты. И еще очень важно, что мы не ретушировали наши проблемы, а они тоже есть. Например, «Лисма» - огромные производственные площади. Что с ними делать - это мы очень подробно сегодня обсудили. После того как будут выработаны уже конкретные предложения по этому предприятию - мы сможем их огласить».



