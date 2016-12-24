В Мордовию прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

5 февраля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Руководитель ведомства, сотрудничество с которым очень значимо для социально-экономического развития республики, оценит промышленный потенциал республики, откроет новую производственную линию на заводе «Биохимик», познакомится с продукцией ведущих предприятий региона и обсудит с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым вопросы взаимодействия по реализации совместных проектов в сфере промышленности и торговли.

Первым пунктом рабочей программы министра в Мордовии стал завод «ВКМ-Сталь» - один из ведущих металлургических комплексов России, специализирующийся на выпуске литья для железнодорожной, автомобильной и нефтегазовой отраслей, сельского хозяйства.

На предприятии Денис Мантуров вместе с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым осмотрел производственные линии, руководителю ведомства рассказали о достижениях предприятия. По производству вагонного литья «ВКМ-Сталь» входит в тройку лидеров в России. В 2020 году выпущено 48 тыс. тонн товарной продукции, объем производства крупного вагонного литья составил свыше 10 тыс. вагонокомплектов. Перечень выпускаемой продукции за несколько лет увеличен с 30 до 500 наименований.

Президент холдинга Константин Данилов рассказал о завершенном в минувшем году первом этапе модернизации литейного производства, запуске в эксплуатацию современной электродуговой сталеплавильной печи емкостью 16 тонн. Это позволило увеличить производственные мощности до 1000 вагонокомплектов в месяц при сохранении минимального уровня брака. Было отмечено, что программа модернизации продолжится расширением мощностей по производству мелкого и среднего литья. «Это позволит создать порядка 500 рабочих мест. Выход на проектную мощность запланирован в 2024 году, объем инвестиций - 3,7 млрд. рублей», - доложил руководитель предприятия. Применяемые технологии позволяют улучшать условия труда, существенно повышать экологичность производства. Например, установленная в 2020 году система аспирации воздуха стоимостью около 20 млн. рублей позволяет очищать воздух на традиционно «грязном» металлургическом производстве.