Проект «Заповедная Мордовия» признали «Лучшим этнографическим маршрутом»

Репортер

4 февраля в Саранске подвели итоги VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В церемонии закрытия этого престижного конкурса  в сфере туризма, на который было заявлено 442 проекта из 62 регионов страны,  принял участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов. Приветствуя участников и гостей мероприятия, которое состоялось в отеле Radisson Hotel & Congress Center Saransk, руководитель республики отметил значимость роста внутреннего туризма для развития экономики страны.

«Приятно, что премия собрала столько участников. За этими маршрутами, которые на ней представлены, - будущее, - сказал Артём Здунов. - Жизнь ускоряется, все меняется очень быстро, турист хочет получить побольше впечатлений в одном месте, поэтому для нас туристские маршруты имеют огромное значение. Добро пожаловать в Мордовию!»

Вице-президент Radisson Hotel Group в России, СНГ и странах Балтии Дэвид Джэнкинс отметил, что у компании 40 гостиниц в России (37 действующих и 3 – на стадии проектирования), и Саранск – новая важная точка в их гостиничной сети. «Шумбрат, Саранск! Я был здесь уже несколько раз и получил невероятное удовольствие», - сказал он.

Лауреатами премии стали сразу несколько республиканских проектов, а Гран-при конкурса в номинации «Лучший этнографический маршрут» получил проект «Заповедная Мордовия». 

В рамках мероприятия Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел встречу с представителями гостиничной сети Radisson Hotel Group, на которой обсуждались вопросы взаимодействия по развитию индустрии гостеприимства в регионе.

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