Три воровских аккорда

У жителя Рузаевки по телефону выманивали деньги «специалист банка», «сотрудник полиции» и «офицер ФСБ». Сумма потери - 1 миллион 300 тысяч рублей

По данным регионального МВД, с начала текущего года в органы внутренних дел республики с заявлениями о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета обратились 69 жителей Мордовии. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 7 миллионов 440 тысяч рублей. Более половины из этих денег потерпевшие лишились под предлогом защиты их сбережений от несанкционированного изъятия или предотвращения оформление на них кредита.

Один из весьма показательных случаев, демонстрирующий настойчивость и изобретательность аферистов, произошел в Мордовии буквально на прошлой неделе. В дежурную часть полиции поступило заявление от 39-летнего жителя Рузаевки о совершенном в отношении него мошенничестве.

По словам мужчины, ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что злоумышленники пытаются списать с его карты денежные средства. Для предотвращения этой операции незнакомец посоветовал перечислить деньги на безопасные счета. Но житель Рузаевки знал о подобных способах мошенничества и прервал разговор.

Спустя несколько минут ему позвонил другой человек, который представился сотрудником полиции, назвал фамилию, должность и звание. Он пояснил, что ранее действительно звонил работник финансового учреждения. Для сохранности сбережений «полицейский» посоветовал следовать указаниям специалиста банка. Потерпевший поверил в сказанное и перечислил на несколько счетов некоторую сумму денежных средств. Однако потом он вновь засомневался в правильности своих действий и прекратил переводы.

Спустя еще некоторое время ему позвонил уже якобы сотрудник ФСБ, который поблагодарил его за содействие и пояснил, что в настоящий момент правоохранительные органы устанавливают группу мошенников из числа работников банка. Для успешного проведения спецоперации звонивший попросил продолжить внесение необходимой суммы на продиктованные счета. У мужчины таких денег в наличии не оказалось, поэтому «сотрудник ФСБ» порекомендовал ему отправиться в банк и оформить кредит на недостающую сумму. При этом «представитель спецслужбы» попросил никому не говорить о звонках и цели кредита, чтобы не сорвать операцию по поимке преступников.

Житель Рузаевки пошел в банк, где оформил заем и перечислил на оставшиеся счета денежные средства. Общая сумма уплывших в руки мошенников денежных средств составила 1 миллион 300 тысяч рублей. После этого звонившие перестали выходить с ним на связь, а разоренный бедолага обратился в полицию.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: не вступайте в телефонные разговоры с людьми, представляющимися сотрудниками службы безопасности, - почти наверняка это мошенники, которые под предлогом сохранности денежных средств будут требовать от вас сообщить конфиденциальные данные либо перевести деньги на «безопасные» счета, на самом деле принадлежащие злоумышленникам. Сотрудники полиции и представители банковских организаций не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа. Если незнакомец, представляющийся должностным лицом, интересуется такой информацией - это мошенник. Немедленно прекратите с ним разговор. Граждане должны помнить, что злоумышленники также могут использовать возможности интернет-сервисов подмены телефонных номеров, когда на экране абонента высвечивается не номер звонящего, а иной номер, например банка или дежурной части отдела полиции. Для уточнения любой информации, касающейся проведения каких-либо финансовых процедур, следует обратиться в банк лично или перезвонить по телефону, указанному на обороте банковской карты!