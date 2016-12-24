Ушел из жизни известный журналист Андрей Кривов

«Реакции ответственных лиц - «ноль»
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Утром 2 февраля не стало нашего коллеги и хорошего товарища Андрея Кривова. В свои 49 лет он уже был признанным мастером журналистского пера, лауреатом самых значимых профессиональных премий и победителем различных журналистских конкурсов. Андрей Алексеевич по праву носил звание Заслуженного работника средств массовой информации РМ, гордился полученной Почетной Грамотой Республики Мордовия.
Свою журналистскую деятельность он начинал в газете «Известия Мордовии», где сразу же проявился его дар определять главное в любом событии. Но наиболее полно журналистские таланты Андрея Кривова раскрылись во время работы в еженедельнике «Вечерний Саранск». Его материалы о социально-экономическом развитии республики отличались объективностью и точностью суждений. Он трудился в нашей газете на протяжении последних шестнадцати лет...
Андрей Алексеевич с некоторой долей иронии смотрел на мир, всегда имел свою аргументированную точку зрения на происходящие процессы, но никому не навязывал своих воззрений. Он был порядочным человеком и добрым товарищем.
К сожалению, последний год жизни он часто болел, медики долго не могли установить точную причину тяжелых недомоганий. Когда же заболевание наконец было определено, Андрея Алексеевича подстерегла новая напасть - он сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Ослабленный организм не смог справиться с новым ударом.
Коллектив еженедельника «Вечерний Саранск», друзья и коллеги Андрея Кривова
приносят искренние соболезнования его родным и близким.
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