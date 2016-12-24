«Тут в миллиардах считать надо!»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств

27 января в МВД по РМ под председательством Министра внутренних дел региона генерал-майора полиции Бориса Шейнкина состоялось итоговое заседание коллегии. Участие в его работе приняли врио Главы РМ Артём Здунов, Председатель Госcобрания РМ Владимир Чибиркин, Главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, руководители правоохранительных, контрольно-надзорных органов республики.

В начале заседания руководитель регионального МВД проинформировал об основных результатах работы Министерства в 2020 году. Как отметил Борис Шейнкин, в 2020 году сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 4751 преступление: 26 убийств, 76 фактов причинений тяжкого вреда здоровью, 125 грабежей, более тысячи краж, 374 мошенничества. Раскрыты все факты изнасилований и разбойных нападений. По раскрываемости преступлений Мордовия стоит на первом месте в Приволжском федеральном округе и на 10 месте – по России, а по тяжким и особо тяжким составам МВД по РМ занимает первое место в округе и 13 – в числе всех регионов страны.

На общую раскрываемость негативно повлияло резкое увеличение количества посягательств, совершённых с использованием IT-технологий. Несмотря на то, что Мордовия входит в число пяти регионов страны с наибольшей раскрываемостью преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, доля киберпреступлений в общем массиве ежегодно повышается. Министр подчеркнул, что подобная ситуация требует более пристального внимания не только органов внутренних дел, но и всех заинтересованных субъектов, включая банковские и кредитные организации.

В 2020 году органами внутренних дел Мордовии пресечено 807 экономических преступлений и 180 - коррупционной направленности. Возмещено собственникам и обеспечено поступление в бюджеты всех уровней более ста шестнадцати миллионов рублей. В суды направлено 2793 уголовных дела. В прошлом году органами внутренних дел выявлено 753 наркопреступления. Из незаконного оборота изъято более 34 килограммов запрещенных веществ.

В рамках защиты потребителей из незаконного оборота изъято 1648 единиц контрафактной продукции. Пресечены каналы поставки на территорию региона под видом мировых брендов фальсифицированного алкоголя, из оборота изъято более 18 тысяч литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По итогам минувшего года на территории республики отмечается снижение всех основных показателей аварийности. Меньше совершено ДТП с участием детей и по вине водителей пассажирского транспорта. Стабилизировалась обстановка на пешеходных переходах. Несмотря на принятые меры по осуществлению контроля за состоянием улично-дорожной сети, каждое третье ДТП в республике связано с неудовлетворительными дорожными условиями: отсутствие горизонтальной разметки, дорожных знаков в необходимых местах и освещения.

Завершая выступление, Министр поблагодарил личный состав органов внутренних дел Республики Мордовия, в том числе несущих службу на территории Северо-Кавказского региона.

Выступая перед членами и участниками итоговой коллегии, врио Главы Мордовии Артем Здунов поблагодарил личный состав республиканского МВД за напряженный и самоотверженный труд, благодаря которому обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой, подчеркнув особую роль сотрудников МВД в период борьбы с пандемией. Артём Здунов отметил ряд направлений совместной работы, по которым в минувшем году удалось добиться положительной динамики, а также поставил задачи по взаимодействию правительства региона и МВД. В качестве основных приоритетов в работе правоохранительных органов руководитель республики назвал противодействие коррупции и раскрытие налоговых преступлений, преступлений в сфере IT-технологий и телекоммуникационном пространстве. Особое внимание в совместной работе Артём Здунов призвал уделить контролю целевого расходования бюджетных средств.

«Прозвучала информация, что 160 млн. рублей ущерба от выявленных коррупционных и налоговых преступлений могут быть возвращены в бюджет, но тут в миллиардах считать надо! Нам предстоит очень большая совместная работа, чтобы государственные деньги на сторону не уходили. По делам одной только Корпорации развития Мордовии – где средства, вложенные в предприятия? Что за залоговые и страховые инструменты использовались? По дорожному строительству, в том числе по БКД, по состоянию нового дорожного полотна надо разбираться. Ведь кто-то же эти дороги строил, укладывал «дорожный пирог», закупал стройматериалы, и, когда покрытие приходит в негодность до истечения гарантийного срока – это вызывает вопросы. Всё, что незаконно из государственного бюджета взято – должно быть возвращено», - сказал руководитель республики.

Как следует из результатов проведённого опроса населения о деятельности полиции в субъектах Российской Федерации, МВД по РМ находится на 24-ом месте среди регионов России по доверию граждан и на 15 – по уровню защищенности от преступных посягательств. В общем рейтинге территориальных органов МВД России из 84 регионов страны республиканское МВД на 15 месте по результатам ведомственной оценки основных показателей работы.

В завершение первой части заседания по традиции были награждены сотрудники полиции, добившиеся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.