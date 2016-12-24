«Нет поводов расслабляться»

К 1 февраля планируется вывести из ковидного режима работы два медучреждения республики

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 27 января провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, функционирования региональной системы здравоохранения, вакцинации от COVID-19, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике, как отметил Артём Здунов, находится на плато. «Есть некоторое улучшение, число ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 впервые за долгое время опустилось ниже 80 человек, но это не повод расслабляться, - подчеркнул руководитель республики. - Региональная система здравоохранения продолжает работать в непростых условиях пандемии. Большая нагрузка сегодня ложится на амбулаторное звено – поликлиники и ФАПы, госпитальные учреждения, переболевшие нуждаются в реабилитации и длительном диспансерном наблюдении».

Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, за последнюю неделю число новых зафиксированных случаев ковида уменьшилось, а количество выписанных из стационара превысило количество госпитализированных. Количество инфекционных коек сокращено на 620 единиц. К 1 февраля планируется вывести из ковидного режима работы два медучреждения республики: Ромодановскую поликлинику и поликлинику № 5 в Саранске.

Главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова подтвердила, что Роспотребнадзор фиксирует снижение темпов заболеваемости, однако ситуация еще может развернуться. Поэтому в силе остаются все ограничительные меры и проведение проверочных рейдов.

Одной из ключевых задач на данном этапе борьбы с пандемией является проведение массовой вакцинации, к которой республика уже приступила: получено 17 592 комплекта вакцины, очередной транш поступит в регион в начале февраля. Врио Главы республики подчеркнул, что для жителей республики необходимо подготовить четкие рекомендации по проведению вакцинации и возможным ограничениям. Это задача стоит перед Минздравом. На особый контроль должны быть взяты лица из групп риска. Также жители региона должны знать, каким образом они могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг, для этого нужно широко размещать данную информацию в СМИ и социальных сетях.

Что касается самой вакцины, министр здравоохранения Мордовии заявил о ее полной безопасности. «Заболеть коронавирусом после вакцинации невозможно, - сказал Олег Маркин. – Потому что в этой вакцине не содержится вирус, там находится только ген вируса, который не вызывает заболевания, а только способствует выработке антител. На сегодняшний день есть четкие показания и противопоказания к вакцинации, о которых наши врачи знают. Поэтому бояться вакцинации не надо, нужно вакцинироваться. В настоящее время в республике не зафиксировано ни одного случая осложнений и реакций тяжелого типа. Это говорит о том, что данная вакцина безопасна!»

Завершая заседание штаба, Врио Главы Мордовии отметил, что в республике понемногу стали возобновляться мероприятия всероссийского уровня, имея в виду проведение в Саранске чемпионата и первенства России по синхронному катанию на коньках. «Это положительная тенденция, что к нам начинают приезжать, это загрузка наших мощностей, но это также требует и дополнительного контроля с нашей стороны. Мы проводим у всех ПЦР-тестирование, хотя гости уже приезжают к нам с соответствующими справками. Гостям, гостиницам и соблюдению всех санитарных норм и требований нужно уделить повышенное внимание. Это вопрос безопасности!» - подчеркнул Артём Алексеевич.