Уголовная элита

Прошедшая неделя принесла республике столько статусных уголовных «сенсаций», что их вполне хватило бы на весь начавшийся год. Вся прелесть ситуации заключается в том, что источник громких разоблачений был очевиден с самого начала - недаром Алексей Гришин заявлял в суде, что он сотрудничает со следствием, и также не случайно его персона прямо фигурирует во вскрывшихся коррупционных эпизодах. Судя по всему, за долгие годы успешной управленческой карьеры Алексей Гришин весьма поднаторел в закулисных операциях, и его повествования в рамках сотрудничества со следствием могут и дальше представлять немалый оперативный интерес для правоохранительных органов. Тем более что высокими связями он уж никак обделен не был. И тогда остается главный вопрос - продолжение этого «коррупционного банкета» следует?..

Владимира Мазова взяли за «МордовЭкспоЦентр»

Справка «ВС»

Владимир Мазов родился в 1975 году в Саранске. В 1997 году окончил экономический факультет МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «менеджмент». Трудился специалистом в Министерстве экономики Мордовии, затем занимал руководящие должности в Дирекции по реализации Республиканской целевой программы развития. В 2010 году был назначен на должность заместителя Председателя Правительства - министра экономики Республики Мордовия. В 2017 году стал первым заместителем Председателя Правительства - министром экономики, торговли и предпринимательства.

События развивались стремительно. Сначала появилась информация, что указами Главы РМ от 19 января 2021 года освобождены от замещаемых должностей первый заместитель Председателя Правительства - министр экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимир Мазов и заместитель Председателя Правительства РМ Геннадий Комусов. Причины отставок выяснились довольно быстро - Мазов был задержан правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве, но таком мошенничестве, от которого за версту несет получением крупной взятки. Что же касается Геннадия Комусова, отвечавшего в правительстве за антикоррупционную повестку, его сняли явно за «близорукость». Недосмотрел!

Поздним вечером в среду, 20 января, Ленинский суд Саранска избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьеру Правительства РМ - министру экономики, торговли и предпринимательства 45-летнему Владимиру Мазову. Ему не позволили обойтись «малой кровью» - суд по ходатайству следователя отправил экс-чиновника в следственный изолятор до 28 февраля. Его подозревают в крупном мошенничестве - на 216 миллионов рублей.

Особый окрас всему происходящему придает участие в расследовании представителей Главного Следственного Управления Следственного комитета РФ. В связи с этим не последовало никаких развернутых комментариев от правоохранителей, да и само слушание в суде по делу провели без всякой публичной огласки.

Тем не менее сейчас уже известны обстоятельства уголовных деяний, за которые взяли Владимира Мазова. Речь идет о наглой махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра» по завышенной стоимости, проведенной за счет бюджетных средств. Уголовное дело по этому эпизоду Следственный комитет Мордовии возбудил еще в октябре прошлого года, основываясь на материалах оперативно-разыскной деятельности антикоррупционного Управления МВД по РМ.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год под видом реализации инвестиционного проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» были похищены бюджетные денежные средства в особо крупном размере. Так, в собственность Республики Мордовия (а именно - в собственность Корпорации развития РМ) был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной, не соответствующей действительности стоимости. Согласно договору купли-продажи стоимость упомянутого имущества, включающего в себя здания павильонов, галереи, а также земельный участок и асфальтовое покрытие, была определена в размере 271 миллиона рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов рублей.

До продажи располагающийся в Ялге «МордовЭкспоЦентр» принадлежал местному Межрегиональному промышленно-строительному банку (МПСБ). Чтобы провернуть мошенническую операцию, в одной из фирм была заказана оценка комплекса, которая определила его рыночную стоимость в 271 миллион рублей - в 5 раз выше его реальной цены! В результате сделки «МордовЭкспоЦентр» приобрели две фирмы, подконтрольные Корпорации развития РМ, оплатившей столь «удачную» покупку. В итоге ущерб бюджету республики превысил 200 миллионов рублей!

Следствие считает, что учредитель Межрегионального промышленно-строительного банка Алексей Гришин решал вопрос о сомнительном приобретении экспоцентра за бюджетные деньги с Владимиром Мазовым. И решил его весьма удачно для банка. Возможно, эта сделка имела и прямую коррупционную подоплеку - продажа имущества в 5 раз дороже его реальной стоимости требует жирного вознаграждения тому, кто такую сделку покрывает. В случае с Владимиром Мазовым неофициальные источники говорят о сумме в 10 миллионов рублей. Якобы в эту сумму обошлось строительство особняка, в котором сейчас проживает экс-чиновник. Но обвинение за взятки ему не предъявлено. Во всяком случае, пока не предъявлено, дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Но и по этой статье за решетку можно загреметь всерьез и надолго - до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Спасли банк за взятку в 7 миллионов рублей

Справка «ВС»

Вячеслав Брыков родился в 1969 году в Воронеже. Окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». Сначала работал простым экономистом на «Лисме», где постепенно дорос до первого заместителя генерального директора. Потом возглавил ОАО «Инвест-Свет». На короткое время переходил на работу в саранскую мэрию в должности первого заместителя главы Администрации города. С 2011 года является председателем совета директоров ПАО «Саранский ДСК».

Депутат Госсобрания РМ Вячеслав Брыков и бывший управляющий отделением Национального банка по РМ Александр Тренькин загремели под следствие по подозрению в мздоимстве - один запрашивал крупную взятку, другой ее передавал. По данным правоохранителей, в 2015 году Национальный банк по РМ проводил проверку в «Мордовпромстройбанке», у которого оказалось недостаточно денежных резервов для покрытия возможных убытков. Соответственно, были введены ограничения, запрещавшие банку привлекать новые денежные средства. В конечном счете все могло закончиться отзывом лицензии и крахом финансовой организации. Этого Вячеслав Брыков (он тогда занимал должность председателя совета директоров «Мордовпромстройбанка») и Алексей Гришин (один из совладельцев банка) допустить не могли.

Справка «ВС»

Александр Тренькин родился в 1948 году в с. Большой Уркат Ельниковского района Мордовской АССР. После службы в армии работал в райфинотделах, заместителем директора завода радиодеталей Зубово-Полянского района. С 1978 года трудился в структурах Госбанка СССР и Жилсоцбанка СССР. С 1990 г. - председатель Национального банка РМ. Избирался депутатом Госсобрания РМ.

По данным следствия, в результате переговоров выход был найден - Александр Тренькин предложил решить вопрос за 7 миллионов рублей. За эти деньги управляющий отделением Национального банка по РМ обещал отозвать все карательные предписания, вынесенные по результатам проверки. Стороны пришли к соглашению.

Главное было как-то замаскировать взятку. Решили, что лучшим вариантом будет ее оформление под видом приобретения у Тренькина акций кондитерской фабрики «Ламзурь». Пакет ценных бумаг фабрики, стоимостью 41 тысяча рублей, Брыков и Гришин приобретали за сумасшедшую сумму в 7 миллионов рублей! Но фактически они покупали у Тренькина не акции, которые им были совершенно ни к чему, а возможность «Мордовпромстройбанку» и дальше находиться на плаву.

Чтобы операция по купле-продаже акций выглядела почти «пристойно», в дело ввели промежуточное звено. Александр Тренькин сначала подарил пакет акций «Ламзури» своей дочери. А уже она продала эти акции Вячеславу Брыкову и Алексею Гришину. Теперь 72-летний Александр Тренькин будет отвечать по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или штрафом до 5 миллионов рублей). Соответственно, 51-летний Вячеслав Брыков и 45-летний Алексей Гришин пойдут по статье «Дача взятки в особо крупном размере» (до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки либо штраф до 4 миллионов рублей или до 90-кратной суммы взятки).

Как известно, Алексей Гришин свою вину в уголовных деяниях признает и сотрудничает со следствием, поэтому сидит под домашним арестом. Александр Тренькин и Вячеслав Брыков тоже не отпирались и признали в суде свою вину. Только вот время в ходе дальнейшего расследования будут коротать по-разному: пожилой бывший управляющий отделением Национального банка по РМ - под домашним арестом, а его более молодой «коллега» по коррупционной операции - в СИЗО. Брыкову не помогли ни грамоты от различных органов власти, ни благотворительные дары школам, социальным учреждениям и больницам. Даже предложенный залог в 1 миллион рублей не позволил ему избежать камеры. Депутат Госсобрания РМ, председатель совета директоров ПАО «Саранский домостроительный комбинат» по ходатайству следователя был заключен судом под стражу до 17 марта.

Финансовый урожай Печаткина

Третий акт «уголовного балета» с участием высокопоставленных «артистов» связан с персоной бывшего заместителя Председателя Госсобрания РМ 72-летнего Виктора Печаткина. Нет, его дело никак не связано с показаниями Алексея Гришина, он не придумывал никаких коррупционных комбинаций, а просто решил нагреть фермера на кругленькую сумму при помощи подложных документов.

По данным следствия, в 2015 году к депутату Виктору Печаткину обратился знакомый фермер Михаил Глазков. Он просил выдать ему в долг 3,3 миллиона рублей, чтобы успешно провести посевную кампанию. Депутат согласился предоставить заем двумя траншами - 1,5 и 1,8 млн рублей. Само собой, передача денег была оформлена договором, но кредитором в нем фигурировал не сам Виктор Печаткин, а его доверенное лицо. Сначала фермер получил полтора миллиона рублей, как это и предусматривалось договором. А вот со вторым траншем возникла заминка - вместо 1,8 млн рублей фермеру досталось только 300 тысяч. Когда пришло время выплачивать заем, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства вернул взятые деньги - 1,8 млн рублей. Правда, они были перечислены на счет доверенного лица Печаткина с небольшой просрочкой.

В декабре 2017 года этот «порученец» Печаткина обратился в суд с иском к Михаилу Глазкову и потребовал отдать указанные в договоре 1,8 млн рублей плюс проценты за пользование деньгами. В суде разобрались и отказали во взыскании долга, поскольку из второго транша вместо 1,8 млн рублей фермеру передали только 300 тысяч рублей. Но вот проценты около 37 тысяч рублей за пользование деньгами суд с фермера взыскал.

Но, по информации следствия, Виктора Печаткина такой поворот не устроил. В мае 2018 года он сам обратился в Ленинский суд Саранска с иском к Михаилу Глазкову. На этот раз он просил взыскать с фермера долг с процентами - на 2,8 миллиона рублей. К своему иску он приложил расписку Глазкова с печатью его крестьянско-фермерского хозяйства о взятых в долг деньгах под приличный процент. Представители следствия полагают, что эта расписка является фальшивой. Виктор Печаткин был прекрасно осведомлен об этом, как и об отсутствии у фермера денежных обязательств перед ним. Но все равно он отправился в суд в стремлении легко срубить деньжат. Довести до конца преступные намерения бывшему заместителю Председателя Госсобрания РМ не удалось, поскольку иск был оставлен без рассмотрения. Все дело в том, что стороны по какой-то причине не явились на процесс.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (до 10 лет неволи со штрафом до 1 миллиона рублей). Меру пресечения Виктору Печаткину избирать не стали, учитывая прежние заслуги и почтенный возраст.

Справка «ВС»

Виктор Печаткин родился в 1948 году в д. Зиновкино Краснослободского района Мордовской АССР. Окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «ученый агроном», кандидат сельскохозяйственных наук. Трудился в аграрном секторе на различных должностях с 1967 года. Десять лет (1997 - 2007 гг.) возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мордовии в статусе первого вице-премьера Правительства РМ. С 2007 по 2011 год - заместитель, первый заместитель Председателя Госсобрания РМ. С 2011 года - первый заместитель Председателя Госсобрания РМ. Награжден орденом Дружбы, орденом Славы III степени, Почетной грамотой Республики Мордовия. Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Мордовия.