В Мордовию поступит 27 тысяч доз вакцины «Спутник V». Поставка вакцины ожидается в конце января – начале февраля.

С 31 января в республике откроются 39 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно будет в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуг». После прививки система предложит вести дневник самонаблюдения.

«Спутник V» ставится в два этапа с разницей в 21 день. Записаться можно сразу на оба.

Вакцинация – дело добровольное. Но важно помнить: прививка сейчас – единственная гарантия не заболеть.

«Прививка «Спутник V» не содержит возбудителя, он даже не содержит РНК этого вируса, он содержит только белок, шип, корону, поэтому заболеть ковидом от прививки невозможно», – рассказал главный внештатный врач-эпидемиолог РМ Михаил Чумаков.