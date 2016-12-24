Первого вице-премьера правительства РМ Мазова уволили и обвиняют в коррупции?

Репортер

Среда принесла республиканской общественности сразу несколько сенсационных новостей. Сначала появилась информация о громких отставках в правительстве Мордовии. Указами Главы Республики Мордовия от 19 января 2021 года освобождены от замещаемых должностей Первый заместитель Председателя Правительства - Министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Мазов Владимир Николаевич и Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Комусов Геннадий Петрович.

Но одними только отставками дело не ограничилось. Вскоре стало известно, что 20 января задержаны теперь уже бывший Первый заместитель Председателя Правительства - Министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Владимир Мазов, депутат Госсобрания РМ Вячеслав Брыков и бывший председатель Национального банка региона Александр Тренькин. По предварительным данным, их подозревают в коррупционных преступлениях. Во всяком случая, в отношении Вячеслава Брыкова и Александра Тренькина, по имеющейся информации, речь идет о взятке в 7 миллионов рублей.

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