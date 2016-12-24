Воспитателю детского сада присудили полтора года условно за травму ребенка

Суд в Саранске вынес приговор воспитателю детского сада, посчитав ее виновной в получении ребенком травмы.

Женщину судили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет».

Следствием было установлено, что днем 26 января 2018 года в Саранске в спортивном зале детского сада с батута упал 4-летний мальчик. В результате ребенок получил закрытый перелом правой плечевой кости, повлекший средней тяжести вред здоровью. Как сочли представители следственных органов, произошедшее стало возможным по той причине, что воспитатель допустила нахождение на батуте малолетнего ребенка без надлежащей страховой поддержки и при отсутствии рядом ударопоглощающего покрытия.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 2 года.