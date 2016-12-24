С начала года о совершенных мошенничествах в полицию сообщили 25 жителей Мордовии

Как сообщает МВД по РМ, с начала этого года в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета обратились 25 местных жителей.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Львиная доля потерь приходится на саранского пенсионера, пытавшегося заработать интернет-торговлей криптовалютой и лишившегося из-за мошеннических действий свыше 700 тысяч рублей. Еще около 500 тысяч потерпевшие потеряли, предотвращая несанкционированные списания денежных средств с их лицевых счетов и оформление на них кредитов. 140 тысяч рублей перечислили неизвестным двое потерпевших под предлогом предоставления им интимных услуг. Остальные денежные средства заявители потеряли при продаже или покупке различных товаров в интернете.