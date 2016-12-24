В Мордовии гражданам 65+ продлили больничный до 22 января

Репортер

В Указ Главы РМ внесены соответствующие изменения: https://clck.ru/ScPVW

Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам 65+ будет оплачен больничный также за период с 26 декабря 2020 г. по 8 января 2021 г., и с 11 по 22 января 2021 г.

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