В Мордовии гражданам 65+ продлили больничный до 22 января

В Указ Главы РМ внесены соответствующие изменения: https://clck.ru/ScPVW

Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам 65+ будет оплачен больничный также за период с 26 декабря 2020 г. по 8 января 2021 г., и с 11 по 22 января 2021 г.