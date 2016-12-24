Цените время и моменты жизни!

Новогодние поздравления от российских знаменитостей

Почему мы так любим этот праздник - Новый год? Наверное, потому что это - некий временной рубеж, отделяющий уходящий год от наступающего. И в эту волшебную ночь мы обычно желаем всем нашим родным и близким, чтобы все плохое осталось в уходящем году, а в новом было все только хорошее. Хотя сами мы прекрасно понимаем, что так не бывает, - но очень хочется, чтобы такое случилось хотя бы раз… И особенно в этот раз. 2020 год все мы встречали с какими-то большими планами, надеждами и мечтами - и все или почти все из них или разрушил, или сильно повредил коронавирус. И всем нам хочется, чтобы этот кошмарный сон поскорее закончился - чтобы проснуться наконец в мире, где не надо ходить по улицам в масках и перчатках и можно забыть вошедшее в обиход слово «санитайзер». И от нового 2021 года мы ждем именно этого. И не удивительно, что и российские знаменитости желают всем в первую очередь здоровья. Но не только…

«Хочется пожелать ярких эмоций»

- Тяжелый был год, и все ждут его ухода, - делится прославленная фигуристка Анастасия Гребенкина. - Все хотят, чтобы скорее наступил 2021-й. Я не знаю, чем он для нас обернется, но очень хочется пожелать нам всем в будущем году, во-первых, здоровья. Здоровья нашим близким. Это теперь не банальные слова, как мы поняли. Во-вторых, мне хочется пожелать ярких эмоций. Потому что именно они и положительные впечатления по-настоящему наполняют нашу жизнь. Мне хочется пожелать всем близких и любящих людей - чтобы они были рядом. Взаимная любовь, взаимный обмен энергией - это тоже нам всем очень помогает. Это такие простые, но порой не всегда выполнимые пожелания. Здоровья, любви и эмоций!

«Цените моменты жизни!»

- Я всем хочу пожелать в Новом году здоровья и удачи, - говорит известный певец Денис Клявер. - Этот год показал, что надо ценить то, что есть, то счастье, которое у нас имеется. Сейчас мы понимаем, что предыдущий 2019 год по сравнению с 2020-м был просто фантастическим. Пусть 2021 год будет лучше, пускай хоть и потихонечку мы будем возвращаться к нашей счастливой обычной жизни. Но точно чтобы это было не в регресс… А самые яркие воспоминания празднования Нового года для меня - из детства. Потому что это был волшебный праздник, сказка, когда ждешь чуда. Это подарки и мандарины. Я обожал те годы, когда этот праздник можно было встретить с родителями. Цените время и моменты жизни!

«Будьте здоровы и дружны!»

- Готовиться к Новому году мы начинаем за месяц до него, покупаем подарки, - рассказывает телеведущая Елена Малышева. - У моей мамы - целый список подарков, аккуратно написанный в специальной тетрадке, чтобы никого не забыть. В этом я очень похожа на маму! Кроме подарков, конечно, не забываем и про досуг. Этот Новый год - необычный для всех. Мы все впервые понимаем, что с детьми некуда пойти. Но в плохом надо видеть и хорошее: значит, пришла пора общаться! Именно поэтому я предлагаю составить заранее список со специальными развлечениями для детей. Я своим уже занимаюсь. Например, в нем есть игра «в школу» со старшим внуком. Получается интересно и познавательно. Еще я уже давно купила своим внукам кукольный театр. Собираюсь сделать с ними специальную постановку и показать родителям.

Дорогие друзья! Пусть все будут здоровы, пусть все идут по своему пути и радуют друг друга поддержкой, любовью и дружбой. Пусть у всех будет новогоднее настроение! И никакой коронавирус нам не помешает!

«Не упустите свой шанс!»

- Этот год для многих стал необычным, а для артистов еще и непривычным, - рассказывает певец Филипп Киркоров. - У меня не было гастрольных туров, я почти все время провел дома со своими детьми. И я счастлив, что для меня все так сложилось. Я больше 30 лет постоянно куда-то ездил, выступал, да я детей практически не видел! А сейчас мы постоянно узнаем что-то новое друг о друге. У меня прекрасные дети, я за это время, проведенное дома, стал просто другим. Конечно, пришлось осваивать и новые средства связи. Когда границы закрыты, то писать музыку в этом году приходилось на расстоянии. Так что навык освоен, и теперь точно можно сказать, что музыка без границ!

События нашей жизни напрямую зависят от нашего настроения, и я даю каждому дню шанс стать самым прекрасным в моей жизни! Рад, что меня окружают близкие и друзья, с которыми я готов удваивать и утраивать свое счастье! Пусть у каждой семьи будут семейные традиции, которые хранят самые душевные моменты. Не упустите только шанс! А то бывает: сначала «еще не время», потом «уже не время», а в промежутке - жизнь!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова