Похитителями элитного алкоголя оказались «гастролеры» из Средней Азии

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Полицейские Мордовии задержали любителей дорогостоящего алкоголя, украденного из саранского гипермаркета.
Сообщение о краже элитного спиртного поступило к сотрудникам полиции из крупного продуктового магазина. Работники гипермаркета рассказали, что двое неизвестных вынесли из магазина без оплаты алкоголь на сумму более 40 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены причастные к этой высокоградусной краже. Ими оказались 28-летний гражданин Узбекистана и 25-летняя гражданка Киргизской Республики, проживающие в Московской области. Выяснилось, что подозреваемые находились в Саранске проездом. В магазине они взяли три бутылки спиртного, положили их в женскую сумку и вышли из торговой точки незамеченными. Затем молодые люди выехали за пределы республики.
В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в Пензе. Также установлена их причастность к совершению аналогичных краж на территории Пензенской и Самарской областей.
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