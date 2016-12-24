23-летний парень ответит в суде за сгоревшие в пожаре квартиры

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В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Орловской области, обвиняемого в поджоге шести квартир и угрозе убийством знакомой.
Как установили полицейские, вечером 3 сентября этого года парень вместе со своими знакомыми участвовал в импровизированном застолье, устроенном в квартире одного из домов в поселке Явас Зубово-Полянского района. В ходе пирушки между ним и 25-летней девушкой вспыхнула ссора. Молодой человек схватил в руки нож и рассек им шею дерзкой барышни. Затем зажигалкой поджег полотенце и бросил его на пол комнаты. Огонь быстро охватил все помещение и привел к масштабному пожару. В результате огнем было уничтожено 6 квартир, расположенных в доме, и имущество проживающих там граждан на общую сумму более 6,6 миллиона рублей.
Заметим, что явасский «герострат» ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Отца 12 детей обвиняют в истязании и сексуальном насилии
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