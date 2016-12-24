Новогодний подарок для экс-министра

Анатолия Чушкина выпустили из следственного изолятора, избрав ему новую меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий

Своеобразный подарок на Новый год получил бывший министр культуры и национальной политики Мордовии Анатолий Чушкин. Многочисленные призывы его адвоката Сергея Толмачева смягчить меру пресечения для подзащитного наконец-то были услышаны в суде. Праздники Анатолий Михайлович проведет в домашней обстановке - Ленинский суд Саранска выпустил его из следственного изолятора, избрав новую меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий.

Самое любопытное, что адвокат экс-министра утверждает, что Анатолий Чушкин по-прежнему не признает своей вины по выдвинутым против него обвинениям. Этой позиции бывший правительственный чиновник упорно придерживается все 10 месяцев, которые он провел в качестве главного фигуранта дела о масштабных хищениях бюджетных средств.

Анатолия Чушкина привлекли к уголовной ответственности за махинации еще в начале этого года. Как утверждает следствие, в 2018 году Минкульт РМ выделил из бюджета 12 миллионов рублей на духовно-патриотическое воспитание. Часть из этих средств министр Чушкин направил на ремонт двух объектов. Через знакомого предпринимателя Рястяма Косаева был найден фиктивный подрядчик на эти работы, который провел через свою фирму липовые акты о ремонте и обналичил деньги для министра. В итоге следствие установило, что под видом выполнения ремонтных работ было совершено хищение бюджетных средств в сумме более пяти миллионов рублей.

В ходе расследования в деле Анатолия Чушкина появились и новые эпизоды. Они также были связаны с мошенничеством и хищением бюджетных средств. По версии следствия, около миллиона рублей просто украли, а списали все на обеды для участников мероприятий, проводимых по линии министерства культуры и национальной политики. На самом деле делегаты межнациональных форумов в своих гастрономических изысканиях были предоставлены сами себе, а бюджетные деньги «просеялись» через доверенную фирму и вернулись к министру культуры и национальной политики весомой прибавкой к официальному жалованию. В результате республиканскому и федеральному бюджету был причинен материальный ущерб в размере 985 тысяч рублей.

Участвовавший в этих махинациях в качестве посредника 41-летний предприниматель Рястям Косаев свалил все на министра, получил по приговору суда полтора года общего режима и за помощь следствию вправе рассчитывать на скорое освобождение. А его высокопоставленный «патрон» теперь в одиночку расхлебывает всю эту уголовную кашу в качестве главного организатора хищений.

На очередном заседании в суде следователь и прокурор настаивали на содержании Анатолия Чушкина под стражей, но позиция защиты оказалась более убедительной. Свои доводы суд мотивировал тем, что следствие уже собрало все доказательства, свидетели по уголовному делу допрошены. Обвиняемый и защитник приступили к ознакомлению с материалами дела, и проходит это планомерно, без умышленного затягивания. В итоге бывшего чиновника выпустили из СИЗО.

Теперь о том, что представляет собой избранная в отношении Анатолия Чушкина мера пресечения в виде запрета совершения определенных действий. Экс-министру запрещено выходить с 20 часов до 7 часов утра за пределы жилого помещения, в котором он проживает, находиться на территории здания по месту нахождения Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, с защитником и контролирующим органом.