В Ичалковском районе сотрудники Росгвардии задержали нарушительницу административного надзора

Репортер

Накануне, заступая на службу, сотрудники Ичалковского отделения вневедомственной охраны получили сообщение о розыске поднадзорной 32- летней жительницы района, неявившейся на регистрацию в отделение административного надзора. Ранее она была осуждена за кражу.

Находясь на маршруте патрулирования экипаж группы задержания, обратил внимание на женщину предположительно схожую по приметам. Во время проверки пешехода, по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что гражданка находится под административным надзором и не явилась на регистрацию в положенный срок.

Стражи правопорядка передали нарушительницу сотрудникам ММО «Ичалковский». Местной жительнице грозит ответственность за нарушение административного  режима предусмотренного ст.19.24 ч.3 КоАП РФ.

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