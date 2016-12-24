Одна из самых популярных и «долгоиграющих» телепередач встретит с нами Новый 2021 год

Есть традиции, которые нарушать крайне нежелательно. Это некие «точки опоры» для души, которые кому-то могут показаться старомодными, но в годы испытаний они напоминают нам, что есть в этой жизни что-то твердое и основательное. Сюда без преувеличения можно отнести и одну из главных музыкальных премий России «Песня года». Несмотря на пандемию, главный концерт «Песня года» (и главная церемония вручений музыкальных наград за уходящий год) будет показан, как обычно, 1 и 2 января 2021 года на телеканале «Россия 1». Запись концерта участников шла несколько часов. За это время успели выступить 47 артистов, а ведущие концерта Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева - прочитать 44 страницы сценария.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева не только вели концерт, но и поддерживали публику во время перерывов между номерами бодрыми репликами и шутками.

- Давай подводочку к номеру ты сам запишешь, без меня, - обратилась к Лазареву Кудрявцева, когда потребовалось сказать речь перед одним из следующих артистов.

- Под водочку я все могу! - тут же скаламбурил Сергей.

Впрочем, естественно, все эти моменты не войдут в телевизионную версию.

Филипп Киркоров в этот раз не стал шокировать зрителей своими экстравагантными костюмами - все было достаточно строго. Но при этом все наряды были со стразами и от ведущих мировых домов моды.

- Праздник начался! Во всяком случае, костюмы у нас точно новогодние и очень дорогие! - сказал после своего выступления артист.

Филипп Киркоров переодевался несколько раз. Артист выступал сначала сольно со своим хитом «Романы», наделавшим много шума в начале года, а потом было совместное выступление с Давой, женихом Ольги Бузовой: их песня «Ролекс» стала «Дуэтом года».

- Дава полгода назад пришел ко мне с идеей этой композиции, - рассказал Филипп Бедросович. - Я не планировал в этом году записывать ничего нового, но он настоял - и видите, какой замечательный у нас дуэт вышел!

В блестящем наряде был и Николай Басков. Но тоже все было скромнее, чем в прошлые годы: никаких мантий, корон и прочих царских атрибутов - только стразы, и ничего более. У Николая, кроме сольной песни, был запланирован в этот вечер дуэт с Даней Милохиным: певцы получили награду «Коллаборация года». Их совместная композиция «Дико тусим» всего за два дня набрала 33 миллиона просмотров на YouTube.

Еще более скромны в выборе костюмов для выступления были остальные артисты. Например, Диме Билану даже и придумывать ничего не пришлось: буквально за несколько дней до съемок «Песни года» певец сменил имидж и перекрасил волосы в яркий алый цвет. Так что свой костюм он подбирал в тон - выбор был сделан в сторону красного. Кстати, артист в этом году подучил одну из главных наград - «Певец года». А «Певицей года» стала Диана Арбенина.