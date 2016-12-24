С жителя Мордовии, осужденного за убийство, взыщут 3 млн рублей

В межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств находится материал в отношении уроженца с. Старое Шайгово. Гражданин Г. по решению суда обязан выплатить 3 млн 101 тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

50-летний мужчина признан виновным в убийстве, покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Судом установлено, что гражданин Г. на почве личных неприязненных отношений убил двоюродных братьев, а также напал с ножом на их товарища. Преступник предстал перед судом и понес наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. В рамках уголовного дела судом был удовлетворен гражданский иск родственников погибших о возмещении морального вреда в размере более 3 млн рублей.

Исполнительный документ о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, был передан на исполнение в межрайонное отделение судебных приставов. К моменту возбуждения исполнительного производства должник уже отбывал наказание в местах лишения свободы.

В ходе исполнения было установлено, что за должником числится имущество, на которое судебным приставом незамедлительно был наложен арест.

В настоящее время устанавливает стоимость арестованного имущества, после чего оно будет передано на реализацию. Вырученные от реализации денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.