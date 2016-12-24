Мордовия примет участие в проекте «Большая страна»

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О Республике Мордовия расскажут на больших экранах. В ноябре состоялись съемки программы «Большая страна», которая выпускается по выходным на федеральном телеканале ОТР.
В сюжет попали самые знаменитые достопримечательности столицы: визитная карточка города – Кафедральный собор им. Ф.Ф. Ушакова, популярная среди жителей и гостей Саранска скульптурная композиция «Семья», кладезь истории и быта мордовского народа – Краеведческий музей им. И.Д. Воронина и храм изобразительного искусства региона – Музей Эрьзи.
Не обошли стороной и то место, с которого начинается знакомство с любым городом – привокзальную площадь, на которой расположен Памятник Стратонавтам. Главной темой документального расследования станут городские легенды, о которых рассказали сотрудники Туристско-информационного центра Республики Мордовия. Отснятый материал будет обсуждаться в студии представителями научной среды, историками и краеведами.
Выход передачи о Мордовии запланирован на декабрь текущего года.
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