Из-за аварии на теплосети потребителям в Саранске сделают перерасчет

Мэр Саранска Петр Тултаев во вторник провел рабочее совещание с представителями АО «СаранскТеплоТранс» и ПАО «Т Плюс». Основной вопрос – восстановление качества теплоснабжения в многоквартирных домах, детских садах и школах, попавших в зону отключения в результате аварийной ситуации на магистральной теплосети.

«Люди не должны страдать в этой ситуации. Целый день они были без отопления. В связи с этим, ПАО «Т Плюс» должны сделать перерасчет по тем домам, детским садам и школам, которые из-за дефекта на трубопроводе остались без отопления 7 декабря», – сказал на совещании градоначальник. Петр Тултаев сделал акцент на том, чтобы перерасчет был отражен в квитанциях – в каждом лицевом счете.

Представители ресурсоснабжающей организации согласились произвести перерасчет, при этом они проработают вопрос о перерасчете по каждому лицевому счету.

Сотрудники управляющих компаний работали всю ночь и в ручном режиме перезапускали отдельные стояки отопления.