Проиграл в карты чужие деньги

Страсть к азартным играм втянула 69-летнего жителя Саранска в скверную историю, которая для его соперника по карточной игре вообще может закончиться тюремным сроком.

3 декабря к полицейским Саранска поступило заявление 69-летнего пенсионера, посчитавшего себя жертвой грабежа. Как рассказал пожилой мужчина, сосед дал ему банковскую карту, попросил снять с нее 20 тысяч рублей и купить на эти деньги продукты. Согласившись помочь соседу, пенсионер снял в банкомате необходимую сумму, но отправился с деньгами не в продуктовый магазин, а в гости к своему приятелю. Там он в компании нескольких знакомых провел время за игрой в карты. Это азартное рандеву проходило под алкогольный аккомпанемент разномастного спиртного, и в итоге пенсионер проиграл все деньги соседа 42-летнему знакомому. Но вместо полного расчета 69-летний житель Саранска просто отказался отдавать свой проигрыш. Тогда победивший в карточной игре соперник ударил пенсионера кулаком в голову, забрал у него 20 тысяч «соседских» рублей и скрылся. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка. К слову, в 2018 году горожанин уже был судим за совершение аналогичного преступления.