В республике будет задействована программа финансового оздоровления

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 3 декабря на сессии Государственного Собрания РМ выступил с обращением к депутатам.

«Сегодня мы впервые встречаемся в таком составе, - сказал руководитель республики. - Прежде всего, я хочу еще раз поблагодарить нашего Президента за такое высокое оказанное доверие. Буду делать все возможное, чтобы оправдать надежды жителей родной для меня Мордовии на перемены к лучшему. В республике есть все возможности для устойчивого развития и движения вперед, и в этой работе я рассчитываю на вашу поддержку».

Врио Главы Мордовии поделился планами на предстоящую работу. В том числе обозначил проблему государственного долга Республики Мордовия.

«На сегодняшний день он составляет 49 млрд. 165 млн. рублей - это почти в 1,8 раза превышает собственные доходы республики, - сказал Артём Здунов. - Конечно, он является обременением, тянет вниз. Кроме того, в связи с невыполнением взятых на себя обязательств Минфином России осуществляется бюджетная мера принуждения в отношении республики путем бесспорного взыскания средств за счет доходов бюджета. Самое опасное здесь в том, что введены ограничения по капитальным вложениям, это большой удар по экономике и финансам всей республики. Строительный комплекс является локомотивом развития экономики, помогает развитию промышленности, транспорта, других отраслей. Из этого неблагоприятного режима нам придется выходить».

Для этого работа будет вестись по двум направлениям. Первое – формирование и реализация программы финансового оздоровления. Второе – это наращивание собственных доходов бюджета.

«Наша установка – открытые и понятные отношения с бизнесом, - подчеркнул Врио Главы Мордовии. - В этой связи будет повышена эффективность совещательных органов при Главе республики по развитию предпринимательства».

Также руководитель республики отметил, что необходимо больше внимания уделять строительству производственной, инженерно-коммунальной инфраструктуры, которая даст дополнительную доходную базу и рабочие места жителям республики.