Депутаты-единороссы окажут помощь людям с ограниченными возможностями

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Члены фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании Мордовии примут участие в ежегодном республиканском благотворительном марафоне «Добро без границ». Он проводится в соответствии с распоряжением Правительства РМ в рамках Всероссийской декады инвалидов.

На заседании фракции ее руководитель Виктор Якуба подчеркнул, что одной из приоритетных задач государства является забота о людях с ограниченными возможностями здоровья. Большая роль по улучшению положения инвалидов отводится обществу, которое формирует атмосферу чуткого отношения к их проблемам и нуждам.

Депутаты от «Единой России» поддержали инициативу принять личное участие в благотворительном марафоне «Добро без границ», целью которого является привлечение внебюджетных средств для оказания адресной помощи одиноким инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В эти дни депутаты уже работают в рамках декадника инвалидов в своих избирательных округах.