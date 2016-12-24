Вербовали путан в социальных сетях

В республике до суда дошло новое уголовное дело, связанное с нелегальным «бизнесом» на плотских утехах. Трое обвиняемых будут отвечать по нескольким «профильным» статьям Уголовного кодекса - это организация занятия проституцией, вовлечение в занятие проституцией и похищение человека. Самое примечательное, что речь идет о двух молодых женщинах и 22-летнем парне. По данным следствия, с августа 2018-го по июль 2019 года фигуранты дела содержали в Саранске секс-притоны, организованные в арендованных квартирах. И регулярно использовали эти помещения для оказания постельных услуг всем заинтересованным клиентам. При этом в свою «интимную контору» путем угроз и физического насилия они завербовали семь девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней.

А началось все в августе прошлого года с задержания в Кочкуровском районе троих человек по подозрению в похищении человека. В руки правоохранителей попали родственники: 29-летняя мать двоих малолетних детей Татьяна Шаталова, её двоюродная сестра 26-летняя Валентина Филиппова, а также родной брат Валентины 20-летний Илья Сундиков.

По информации следственных органов, месяцем ранее злоумышленники похитили из квартиры по улице Воинова 27-летнюю жительницу Саранска, которую избили и, насильно посадив в автомобиль, вывезли в лесной массив, расположенный возле Ключаревских кладбищ. В такой крутой оборот попала местная путана, которая предпочитала заниматься своим ремеслом сама, без участия посредников и опекунов. В лесу у кладбища похитители всячески издевались над ней, запугивали, угрожали взорвать (для чего сунули в руку гранату, точнее ее муляж) и требовали от нее согласия на занятие проституцией под жестким надзором. Девушка не знала, что вместо настоящего боеприпаса ей подсунули макет, и перспектива подорваться на гранате наверняка казалась ей вполне реальной. Когда она согласилась выходить на панель под патронажем «новых работодателей», бедолагу отвезли в квартиру по другому адресу. Спустя некоторое время секс-рабыне удалось сбежать и сообщить о произошедшем в полицию.

В ходе выяснения всех обстоятельств этого инцидента правоохранители поняли, что вышли на организованную преступную группу, промышлявшую содержанием «домашних борделей». Дальнейшее расследование прояснило всю картину. В группе каждый из участников выполнял отведенную ему роль. Предприимчивые дамочки завязывали в социальных сетях знакомства с молодыми девушками и в ходе доверительного общения предлагали возможность заработать. И уже при личных встречах новым «сотрудницам» прямо рассказывали, о какой «работе» идет речь. Следствием установлено, что две потерпевшие, с которыми произошло знакомство через социальные сети, были похищены обвиняемыми с целью вовлечения в занятие проституцией. Одну из жертв Шаталова закрыла на съемной квартире и вместе с подельниками заставила принять все условия подневольного сексуального труда.

По данным следствия, среди девушек поддерживалась жесткая дисциплина, участниками организованной группы были установлены правила поведения, нарушение которых каралось не только постоянными угрозами, но и физической расправой над провинившимися. Среди потерпевших по делу проходят шесть жительниц Мордовии и одна девица из Пензенской области.

В целях конспирации и затруднения идентификации при разговорах по телефону, а также при общении с «работницами» держатели секс-притонов использовали псевдонимы и клички. Эти уголовные навыки сформировались у них не на пустом месте. Татьяна Шаталова ранее неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов: сначала - за кражи, а потом - и за сбыт наркотиков. Соответственно, уже была трижды судима. За кражи она отделалась штрафом и условным сроком. А с наркотиками вполне могла сесть всерьез и надолго, поскольку взяли ее на реализации синтетики. Тогда, в 2017 году, она разжалобила суд рассказами о том, что на преступление ее толкнуло тотальное безденежье, нужно было гасить долги, опять же двое ребятишек на иждивении. Ей впаяли срок, но отсрочили исполнение наказания, пока старший из детей не достигнет совершеннолетия. Кстати, Валентина Филиппова и Илья Сундиков в свое время тоже «засветились» с наркотой. Филиппова даже схлопотала условный срок за закладки. Понятно, что все эти предыдущие криминальные «подвиги» из биографии обвиняемых могут заметно повлиять на тяжесть приговора по новому делу.