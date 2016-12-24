«Брокеры» вытянули у жительницы Саранска 1,7 миллиона рублей

В Саранске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 36-летней местной жительницы. Как выяснили оперативники, в сентябре этого года жительница Саранска бороздила просторы Интернета в поисках интересной информации и наткнулась на сайт брокерской компании. Здесь предлагалась возможность быстро увеличить свой капитал путем биржевой игры на валютных курсах.

После регистрации с женщиной по телефону связался якобы сотрудник организации. Он сообщил, что доступ к торговым площадкам возможен только после первоначального взноса. Согласившись, потерпевшая с кредитной карты пополнила баланс личного кабинета на 200 тысяч рублей. В течение двух месяцев по телефону горожанке поступали звонки с советами, когда и где наиболее выгодно делать свои биржевые ставки. В итоге виртуальный счет потерпевшей пополнился более чем на один миллион рублей.

Судя по всему, это было частью плана по глубокому вовлечению клиента в биржевую торговлю с последующей резкой экспроприацией ее сбережений. Ведь воодушевленная полученной прибылью женщина согласилась на предложение брокера сделать крупную ставку и пополнила счет еще на 776 тысяч рублей. После очередного успеха на ниве валютных спекуляций она заявила брокеру о намерении вывести всю прилично подросшую сумму. В ответ ей пояснили, что это возможно только после внесения дополнительно на счет 750 тысяч рублей. Не сомневаясь, что получит заработанную прибыль, женщина вложила требуемую сумму. Для этого она взяла деньги в долг у родственника. Однако до настоящего времени так и не получив от брокера ни копейки, была вынуждена обратиться с заявлением в органы внутренних дел.

Полицейские выяснили, что брокерская компания зарегистрирована в Великобритании. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.