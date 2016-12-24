«Будем создавать новые рабочие места с достойной зарплатой!»

В ходе первой рабочей поездки по республике врио Главы Мордовии посетил Атяшевский район

В ходе первой в качестве врио Главы РМ рабочей поездки по республике Артём Здунов оценил результаты и перспективы социально-экономического развития Атяшевского района. Выбор, очевидно, не был случаен. «Я давно хотел приехать сюда, - пояснил руководитель региона. - Здесь выросли и познакомились мои бабушка с дедушкой, тут мои корни по отцовской линии. Интересно поговорить с людьми, которые их помнят, посмотреть фотографии дедушки и всех родственников».

В самих Лобасках, говоря объективно, Артём Алексеевич побывал уже вечером. Притом почти без сопровождения. А прежде посетил сам районный центр и несколько крупных сел. В Тетюшах врио Главы РМ возложил цветы к недавно отремонтированному памятнику погибшим воинам, после чего проинспектировал фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня в медучреждении, обновленном в текущем году по нацпроекту «Здравоохранение», обслуживается около 250 человек. К качеству работы у населения претензий нет. Прием проводится ежедневно. В особо сложных случаях на помощь приходит телемедицина.

Тем не менее Артём Здунов все же призвал обратить внимание на оперативность и качество предоставления медицинских услуг, что, безусловно, очень важно в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Люди должны получать медпомощь вовремя - это самое главное на сегодняшний день!» - заявил врио Главы. По его словам, номера мобильных телефонов фельдшеров и участковых врачей должны быть у каждого.

Во время состоявшегося затем разговора с местными жителями были подняты вопросы строительства других инфраструктурных объектов. А именно - Дома культуры и жилых домов. Первая просьба пока только находится на рассмотрении. Второй же проект, включенный в программу комплексного развития сельских территорий, уже реализуется. Первые 9 домов почти готовы к заселению. А всего на территории комплексной застройки сформировано 310 земельных участков, к которым практически подведены сети газо- и водоснабжения, прочие инженерные коммуникации.

«В первую очередь, здесь нужен садик, - подчеркнул после осмотра площадки врио Главы Мордовии. - И, конечно, будем создавать в районе новые рабочие места с достойной зарплатой!»

В селе Сабанчеево Артём Здунов в первую очередь тоже возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Подоспевшие граждане, понятно, не упустили случая рассказать руководителю региона о своей жизни. «Я вижу, что нужна работа на селе, чтобы молодежь не уезжала, оставалась на родине. Постараюсь сделать все возможное, чтобы и в глубинке жилось хорошо и комфортно», - пообещал Артём Здунов.

Знакомство с производственным потенциалом района началось с посещения ООО «Сабанчеевское». Сейчас оно работает на территории сразу двух сельских поселений: Аловского и Сабанчеевского. Основные направления деятельности - выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение КРС. Площадь используемых сельхозугодий составляет около 15,5 тысячи га. Численность работников - 215 человек.

В АО «Агро-Атяшево» новому руководителю Мордовии показали производственные корпуса, зерносушилку, складские помещения, ознакомили с принципами функционирования санитарного пропускника птицецеха. Надо сказать, что мощности предприятия постоянно модернизируются. Объемы инвестиций только в нынешнем году превысят отметку в 110 миллионов рублей. Впрочем, по мнению Артёма Здунова, одними лишь материальными затратами трудно оценить значимость реализации тех или иных проектов. «Не менее важно - обеспечить занятость людей, проживающих в сельской местности!» - подчеркнул он.

О необходимости улучшения качества жизни сельчан речь шла и в ООО «МПК «Атяшевский». Только за минувшие два года на предприятии было реализовано сразу несколько значимых проектов. В частности, проведена реконструкция убойного цеха, что позволило не только увеличить его мощности (до 5700 голов в сутки), но и усовершенствовать саму систему разделки мяса. Более того, благодаря новым объектам и современным очистным сооружениям мясокомбинат заработал в формате полного безотходного производства. Наконец, в июле текущего года завод, отгрузив продукцию во Вьетнам и отправив первый морской контейнер со свиными субпродуктами в Гонконг, вышел на рынок Юго-Восточной Азии.

Сам же холдинг «Талина» ныне отгружает свою продукцию в 77 регионов РФ, в Казахстан и Киргизию. Численность персонала уже перевалила за 5,6 тысячи человек, а среднемесячная заработная плата - за 38 тысяч рублей. В развитие производства за два года инвестировано в общей сложности 9 миллиардов рублей.

Отдельное внимание в ходе поездки было уделено вопросам благоустройства районного центра. В поселке Атяшево в октябре 2020-го завершена реконструкция центрального парка. Здесь оборудованы детская игровая площадка, физкультурный комплекс с уличными тренажерами, сцена с танцполом, места для молодоженов и фотосессий. Работы обошлись в 21,2 млн рублей.

Руководитель региона восхитился красотой храма святого Андрея Первозванного, звонницы из 13 колоколов и памятника апостолу с уникальным основанием в виде корабля. На память о посещении собора епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин вручил гостю икону с ликом святого.

Затем Артём Здунов изучил экспозицию местного краеведческого музея, пообщался с воспитанниками детской танцевальной студии, осмотрел Центр национальной культуры и ремесел, модельную библиотеку и кинотеатр.

Вечером на главной площади поселка губернатор почтил память уроженцев района - 11 Героев Советского Союза и 9 Героев Социалистического Труда. Примечательно, что на Аллее героев есть и бюст генерал-майора артиллерии Василия Здунова - родственника врио Главы Мордовии. Как оказалось, Артём Здунов знает эту славную страницу в истории своей семьи. Двоюродный брат его деда по отцовской линии был призван в Красную Армию в 1942 году. Спустя год за проявленную доблесть был награжден медалью «За отвагу», а в сентябре 1944-го - Золотой Звездой Героя Советского Союза за уничтожение нескольких штурмовых орудий врага, «самоходок» и бронемашин в ожесточенном сражении на территории Белоруссии. Из 47 бойцов подразделения выжили только трое. И среди них был тяжело раненный Василий Здунов. Василий Федорович четыре раза принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве, включая самый главный парад в 1945 году. Он умер в 1988 году и был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Завершилась поездка встречей с представителями общественности и бизнес-сообщества Атяшевского муниципального района, на которой обсуждались проблемы развития территории - участия в программах господдержки, взаимодействия с органами власти, получения кредитных ресурсов, налогообложения и выхода на внешние рынки. Помощь, например, обещана компаниям, наиболее пострадавшим от «коронавирусных» ограничений. «Сложная ситуация сложилась в сфере услуг и общепита, - констатировал Артём Здунов. - Ее мы поддержим в приоритетном порядке».

Решено, что в дальнейшем актуальные для бизнеса темы будут рассматриваться «в широком кругу». «На уровне министерства экономики создадим рабочую группу, пригласим экспертов, дабы сообща решать возникающие проблемы», - резюмировал врио Главы Мордовии.