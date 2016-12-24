Единый ковидный номер 122

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Артём Здунов принял участие в совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 27 ноября в режиме видеоконференции принял участие в совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Обсуждалось исполнение поручений Президента РФ, касающихся мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Речь шла об обеспечении лекарственными препаратами больных, получающих лечение в амбулаторных и стационарных условиях, а также о своевременности выплат медикам и студентам медицинских вузов и колледжей, работающих в ковидных госпиталях. Татьяна Голикова сообщила о принятом решении осуществить все выплаты указанным категориям до конца текущего года. «С учётом того, что в январе достаточно большое количество выходных и праздничных дней, мы приняли решение, что за 25 рабочих дней декабря мы должны будем заплатить медицинским работникам в 2020 году», - сказала зампред Правительства России.
Также в ходе совещания вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о введении в России единого телефонного номера 122 для вопросов по COVID-19 и вызова врача. «Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», - уточнил он.
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