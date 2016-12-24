Призывники из Мордовии до отправки в воинские части проходят ПЦР-тестирование по месту жительства

На заседании республиканской призывной комиссии 26 ноября рассматривались вопросы выполнения установленного для Мордовии задания на призыв граждан на военную службу осенью 2020 года. Открывая заседание, руководитель региона Артём Здунов подчеркнул высокую значимость успешного проведения призывной кампании.

«Укомплектование Вооруженных Сил страны является государственной задачей особой важности, поэтому своевременное и качественное выполнение поставленных Президентом задач – это наш вклад в укрепление обороноспособности страны», - сказал Артем Здунов.

Врио Главы Мордовии отметил, что в этой работе задействованы практически все органы государственной власти, военные комиссариаты в муниципальных образованиях, правоохранительные органы, учреждения социальной сферы, общественные организации, а также лечебные учреждения, чья роль в условиях распространения коронавирусной инфекции особенно велика.

Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров доложил о том, как проходит осенний призыв и как соблюдаются меры безопасности. «Тестирование призывников в республике проводится дважды (это делается не во всех субъектах РФ). За 3-5 дней до отправки наши призывники проходят ПЦР-тестирование по месту жительства за счет средств ОМС, а при прибытии на сборный пункт они проходят экспресс-тестирование на антитела тестами Минобороны», - сказал военный комиссар.

Врио руководителя региона подчеркнул необходимость проводить медицинское освидетельствование призывников в полном соответствии с противоэпидемическими мерами. «Сохранить здоровье наших ребят, которые отправляются выполнять свой патриотический долг, – важнейшая задача!»