бизнес-иммиграция в ЕС

Европейский континент предлагает широкий спектр возможностей инвесторам и предпринимателям, которые заинтересованы во втором месте жительства или гражданстве. Тысячи людей ищут компанию, которая сможет помочь получить гражданство одной из стран ЕС. К примеру, отзывы о компании Интернешнл Бизнес: https://bigotzyv.ru/testimonial/kak-v-international-business-mne-pomogali-s-grazhdanstvom-otzyv-o-yuristah/, в основном позитивные, что говорит о высоком профессионализме ее сотрудников. В зависимости от страны и типа инвестиций инвесторы могут рассчитывать на получение временного проживания, постоянного места жительства или даже гражданства в обмен на свои инвестиции. Что делает европейские страны особенно привлекательными на рынке инвестиционной миграции, так это мобильность, которую предлагают европейское проживание и гражданство.

Как работает гражданство в обмен на инвестиции в ЕС?

Из-за правил и соглашений между европейскими странами, проживание в любой из европейских стран с инвестиционными иммиграционными программами открывает двери для безвизовых поездок по большей части или по всей Европе. Кроме того, тем, кто приобретает гражданство в стране-члене Европейского Союза, либо напрямую через свои инвестиции, либо через постоянное место жительства в качестве ступени, будет предоставлена возможность жить и работать в любой точке Европейского Союза.



Варианты инвестиций на всем континенте в основном относятся к одной из трех категорий:

Инвестиции в недвижимость; Инвестиции в бизнес; Инвестиции в государственные облигации / государственный долг.

Бизнес-инвестиции можно далее разделить на пассивные инвестиции - вливание капитала в существующую компанию, которую инвестор не будет вести, - и активные инвестиции, которые требуют от инвестора-предпринимателя предоставления подробных бизнес-планов и активного построения бизнеса. Эти типы инвестиций обычно требуют некоторой степени прошлого опыта ведения бизнеса или подтверждения личного состояния.

Суммы инвестиций для ВНЖ разных стран

В отдельных странах могут быть предложены один или несколько вариантов, а преимущества могут варьироваться в зависимости от типа и суммы инвестиций. Португалия, например, предлагает вид на жительство в обмен на инвестиции в жилую недвижимость в размере 500 000 евро, в то время как для получения статуса резидента в Великобритании требуется вложение не менее 2 миллионов фунтов стерлингов в государственные облигации с возможностью ускоренного увеличения суммы инвестиций. Мальта, с другой стороны, предлагает гражданство тем, кто инвестирует посредством комбинации государственных облигаций, недвижимости и невозвратного взноса.





Прежде чем выбрать место для инвестирования, инвесторы должны рассмотреть результат своих инвестиций (резидентство или гражданство), тип требуемых инвестиций, время обработки, любые долгосрочные обязательства, требуемые программой, и любые ограничения на двойное гражданство. Многие европейские страны не требуют от инвесторов физического проживания в стране, но при этом предоставляют им права и преимущества легального проживания, но некоторые это делают. Точно так же во многих странах нет языковых требований, но некоторым потребуются языковые навыки по мере того, как инвесторы будут продвигаться.

ВНЖ за инвестиции

Самый распространенный результат инвестиций в европейскую страну с инвестиционной иммиграционной программой - это вид на жительство. Сначала это может происходить в форме временного проживания, которое приводит к постоянному проживанию, или может сразу же начинаться с постоянного проживания. Программы, предлагающие временное проживание, обычно требуют, чтобы инвесторы подтвердили сохранение своих инвестиций через определенные промежутки времени, чтобы продлить свое проживание, и позволяют инвесторам переходить на постоянное место жительства через определенный период времени и при выполнении определенных условий.

Программы, которые предоставляют вид на жительство сразу же, по-прежнему имеют требования в отношении поддержки инвестиций, но права на проживание не будут ограничены определенным количеством лет. Те, кто начинают как постоянные жители, также часто могут быстрее получить гражданство. Испания, например, сначала предоставляет временное проживание по своей золотой визе и дает право на постоянное проживание через пять лет. На этом этапе резиденты-инвесторы могут продать свои инвестиции и сохранить свой статус проживания.