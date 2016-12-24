Заработки ниже плинтуса

В рейтинге по уровню зарплат в регионах России Мордовия заняла последнее место

Эксперты РИА Новости провели исследование по уровню зарплат в регионах России и составили ежегодный рейтинг. В качестве основного показателя рассматривалась доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц. Плюс учитывалась доля работников на другом полюсе благосостояния - получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

По мнению экспертов, зарплата на уровне 100 тысяч рублей и более в месяц - достойная, она почти в любой ситуации обеспечивает приемлемый достаток для работника. Больше всего в России жителей с такими зарплатами в 2020 году оказалось в регионах Крайнего Севера и в Москве. В пяти регионах (Москва, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ) более 25 процентов работников получают 100 тысяч рублей и более. А у лидирующей в рейтинге Чукотке вообще более 40 процентов работников получают такое весомое жалование, доля трудяг с низкими зарплатами там составляет лишь 0,7 процента. Также в первую десятку вошли Сахалинская область, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатка и Петербург.

Получается, что, как и в советские времена, две столицы и северные регионы по-прежнему одни из самых привлекательных на рынке труда. При этом высокие зарплаты на Севере - компенсационные, так как уровень цен там достаточно высок. Чего не скажешь о Москве и Питере. Но в столицах расположены центральные офисы почти всех флагманов российской экономики, а также штаб-квартиры иностранных корпораций. Москва - финансовый центр России, здесь располагаются федеральные органы власти с высоким уровнем оплаты труда и широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой результативностью.

В целом же по России только 7,9 процента работников могут похвастаться зарплатой в 100 тысяч рублей и более, и за год их доля увеличилась примерно на процент. В Мордовии таких зарплатных богачей составители рейтинга насчитали в пределах 1 процента.

Аутсайдерами рейтинга с высокой долей работников, получающих в месяц меньше 15 тысяч рублей, стали республики Северного Кавказа. Например, меньше 15 тысяч рублей в месяц получают почти 30% работающих жителей Дагестана. Но и Мордовия выглядит не сильно лучше аутсайдеров - в нашей республике, по данным экспертов РИА Новости, свыше 18 процентов работающих жителей имеет такой скромный заработок. Показательно, что составители зарплатного рейтинга поставили Мордовию вообще на последнее место.

В целом же по России каждый 11-й работник получает менее 15 тысяч рублей в месяц. И учитывая, что 15 тысяч - это лишь немногим больше прожиточного минимума, можно говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат в стране. Вместе с тем в ряде регионов, в основном дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей.

Как показывает исследование, среднестатистический работник в России может рассчитывать на зарплату 23-56 тысяч рублей в месяц, то есть в этом диапазоне получает зарплату половина работающих жителей страны.

Эпидемия коронавируса также ощутимо сказалась на российском рынке труда. Доля безработных выросла почти в 1,5 раза, и соответственно, это сказывается на динамике зарплат. Однако, по мнению аналитиков РИА Новости, влияние очень неравномерное. Отмечается, что высокие зарплаты продолжили расти и часто даже очень сильно, а вот низкие порой даже снижаются.

В краткосрочной перспективе, скорее всего, средняя зарплата будет увеличиваться за счет хорошей динамики доходов высокооплачиваемых работников, однако на другом полюсе рост будет очень слабым.