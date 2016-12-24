Четверть века с «Иванушками»

Одной из самых популярных российских групп - «Иванушки International» - исполнилось 25 лет!

Их «Тополиный пух» - бессмертный хит караоке и дискотек. Да и прочие хиты: «Тучи», «Вселенная», «Где-то», «Кукла» и многие другие - до сих пор поются и танцуются. И вообще - это солнечное летнее настроение притягивает к ним миллионы сердец. И даже не верится, что группе «Иванушки International» - 25! Поколение, которое выросло на их песнях, часто уже не ходит в эти клубы и на дискотеки, а растит (или уже вырастило) детей и занимается серьезными вещами. Но это не так важно. У «Иванушек» - самая верная армия поклонниц, на их концертах всегда аншлаги. И на их юбилейные концерты, которые намечались как раз на это время, было бы не достать билетов - если бы коварный ковид не испортил ребятам и их бессменному продюсеру Игорю Матвиенко всю малину…

Праздник состоится!

Такую важную дату планировали отметить двумя большими сольными концертами на сцене столичного Crocus City Hall. Готовилось уникальное грандиозное шоу с использованием спецэффектов, в оба концерта было вложено порядка 30 миллионов рублей (именно такую сумму назвал продюсер группы Игорь Матвиенко). Однако эпидемиологическая ситуация, которая остается неблагоприятной, внесла свои коррективы. Было принято решение перенести концерты ровно на год.

- Зато мы успеем к новому юбилейному концерту записать альбом, - не унывает Андрей Григорьев-Апполонов. - Сейчас у нас в работе семь или восемь новых песен. Надеюсь, что их примут точно так же, как и наши прошлые хиты.

Быть в форме

Кстати, во время подготовки к юбилейному концерту каждый из «Иванушек» получил задание от своего бессменного продюсера Игоря Матвиенко - прийти в идеальную форму.

Так, Кирилл Андреев с помощью тренировок и утренних пробежек сбросил 12 килограммов.

- Это не только ради юбилея - я и для себя старался, - говорит Кирилл. - Я так себя комфортнее чувствую. Больше вы меня толстым не увидите!

Кирилл Туриченко тоже изменился: покрасил волосы.

Свое специальное задание получил и Андрей Григорьев-Апполонов: избавиться от вредных привычек.

- Пока еще никому не говорил, но я бросил курить, - по секрету сообщил Андрей. - Уже месяц обхожусь без сигарет. Это моя маленькая победа!

- Конечно, из-за того, что были перенесены концерты, мы расстроены, и очень, - признался Кирилл Туриченко. - Слов нет! Остается только ждать и верить в скорейшее выздоровление планеты!

Команда

«Иванушки International» появились ровно 25 лет назад с легкой руки Игоря Матвиенко, который искал солистов для своей новой молодежной группы - в противовес «Любэ». И нашел. Первыми участниками «бойз-бенда» стали Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин. Надо сказать, что Игорь и Андрей были уже знакомы до вступления в группу: они вместе работали в США по контракту в мюзикле «Метро» бродвейского театра «Minskoff» (Андрей как танцор, Игорь как певец), а потом вернулись в Россию.

- Я не был знаком только с Кириллом Андреевым - видел только его вокальное прослушивание по видео, - вспоминает Григорьев-Апполонов. - Помню, как в ноябре 1995 года мы впервые встретились на репетиционной базе, впервые вышли втроем на сцену, и после того, как ребята потанцевали, я сказал Матвиенко, что ребята танцевать особо не умеют - но, слава Богу, чувство ритма есть, и если упорно репетировать, то я их научу. В итоге так и произошло.

В поисках имени

Кстати, название у группы появилось не сразу.

- Первое наше выступление состоялось в 1995 году, - продолжает Андрей. - У нас в репертуаре было целых три песни: «Колечко», «Малина» и «Вселенная». Выступление проходило в ночном клубе, у нас тогда даже еще названия не было. И ди-джей нас объявляет: «Сейчас для вас выступит новый танцевально-музыкальный проект. Группа… Группа… Короче, слушайте!» И мы на протяжении почти полугода выступали под разными названиями - были и «Мечтателями», и «Союз-Аполлоном» …Очень долго не могли найти подходящее название для нашего «корабля», который должен хорошо «поплыть». Его чуть позже придумал поэт-песенник Герман Витке, который написал для нас композицию «Два бездонных океана глаз». Он пришел как-то на наш концерт, после выступления заходит к нам за кулисы и говорит: «Обхохочешься! Ну, вылитые Иванушки». А наш продюсер Игорь Матвиенко тут же добавил: «International». Вот так и родилось наше название.

За время существования коллектива солисты менялись несколько раз. Сначала Игорь Сорин ушел в сольное плавание, на его место пришел Олег Яковлев, а чуть позже Олега сменил Кирилл Туриченко, который выступает в составе группы уже почти восемь лет.

Любовь нельзя купить

За все время существования «Иванушек» поклонницы дарили им огромное количество подарков.

- Дарили много котят и щенят на концертах, а девать-то их было некуда, - вспоминает Андрей Григорьев-Апполонов. - Так и жили: на одном концерте дарили нам, а на следующем мы передаривали девчонкам из зала. Однажды на прямой линии одной газеты девочка подарила коня! Ее папа был хозяином конюшни где-то под Воронежем. Увы, подарок не забрал, но в памяти осталось...

Впрочем, поклонницы у группы не только подарки могли оригинальные дарить, но еще и удивлять.

- Например, мы были на гастролях в Самаре, со мной была моя подруга Маша, - продолжает Андрей. - У нас закончился концерт, мы приехали в гостиницу, поужинали, и я уснул. И тут - стук в дверь. Маша открывает - на пороге стоит поклонница. Время - часа два ночи. Девушка спрашивает: «А где Андрюша?» - «Да спит он». - «А можно я с ним полежу?» - «Ну, полежи». Девушка прошла, села ко мне на кровать, погладила ножку. И тут Маша очнулась и говорит: «А ну, марш отсюда!»

Или вот еще тоже часто вспоминаю такую историю. Жил раньше на третьем этаже. И у меня постоянно под балконом собирались поклонницы. Одна, самая смелая, забралась ко мне по водосточной трубе. Я один дома - сижу, обедаю. И вдруг слышу шепот: «Андрей, Андрей!» Думаю: «Ну, все - я сошел с ума!» Открываю занавеску - а на балконе, с той стороны, стоит это чудо. Открываю балкон: «Ты что здесь делаешь? Ты же могла разбиться!» А она мне в ответ со счастливой улыбкой: «А у меня папа альпинист!»

А вообще, группа умеет ко многим ситуациям относиться с юмором. И готовится отмечать круглые даты еще неоднократно.

- Если мы в какой-то момент почувствуем, что перестали получать удовольствие от того, что делаем, - то, конечно, разойдемся в разные стороны, - говорит Кирилл Андреев. - Но нам пока кайфово, мы на каждом нашем концерте испытываем такое количество эмоций, которое многие люди получают раз в несколько лет, а может, и вовсе раз в жизни. «Иванушки» уже вошли в историю российской музыки!..

Яна Невская, фото Вадима Тараканова и из личного архива группы