В Мордовии от коронавируса скончалась 80-летняя пациентка

Приговор за 100 тысяч наркотических доз
За масштабную торговлю наркотиками в Мордовии различные сроки заключения получили полтора десятка молодых людей, среди них - 5 девушек
По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике распространения коронавирусной инфекции зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В ГБУЗ РМ «Ромодановская поликлиника» умерла женщина, 1940 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь III степени.
За масштабную торговлю наркотиками в Мордовии различные сроки заключения получили полтора десятка молодых людей, среди них - 5 девушек
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По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей