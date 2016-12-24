В Мордовии умер врач-инфекционист

Репортер

Сегодня в Рузаевской центральной районной больнице скончалась врач Светлана Хотенкова (1968 г.р.). Проводится гистологическое исследование на коронавирус.

Светлана Викторовна окончила Мордовский госуниверситет по специальности «Педиатрия». Интернатуру прошла в Рузаевской районной больнице, здесь же с 1993 г. начала работать врачом-педиатром инфекционного отделения. Окончив ординатуру по специальности «Инфекционные болезни», работала врачом-педиатром-инфекционистом Новороссийской городской больницы. 

В 2005 г. вновь начала трудиться в Рузаевской ЦРБ, в 2006 г. назначена заведующей инфекционным отделением, в 2012 г. - заместителем главврача. С мая 2018 г. работала в Мордовском республиканском центре повышения квалификации специалистов здравоохранения.

Во время пандемии Светлана Викторовна сразу откликнулась на просьбу принять участие в организации и работе ковидного госпиталя в больнице им. С.В. Каткова. 

Соболезнования выразил Глава Мордовии Владимир Волков: «Глубоко скорблю о гибели Светланы Викторовны и искренне сочувствую ее родным и близким. С первых дней пандемии она вместе с коллегами начала бороться с этим недугом и побеждать его, спасая жизни заболевших.

Благодаря ее высокопрофессиональной работе медработники республики прошли обучение по организации противоэпидемических мероприятий в сложнейших, практически боевых условиях. 

Болезнь у Светланы Викторовны протекала тяжело, были приложены все усилия для ее спасения, но сделать это не удалось. Ее смерть стала огромной потерей для нашего региона. Родственникам мы окажем всю необходимую помощь».

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