В Мордовии переведут на удаленку беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями

Как сообщает региональный оперативный штаб, соответствующие изменения внесены в Указ Главы РМ: https://clck.ru/RujKj

Работодатели должны:

- изменить график работы, чтобы исключить массовое пребывание сотрудников в одном помещении (по возможности, ввести сменный режим);

- перевести на дистанционный режим не меньше 30% работников, а также всех работников из числа граждан 65+; граждан с хроническими заболеваниями, граждан, перенесших инфаркт или инсульт; беременных женщин (за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).

Также данным Указом во всех образовательных организациях Мордовии отменены зрелищно-развлекательные мероприятия до 15 января 2021 года.