В Мордовии переведут на удаленку беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями

«Рейды будем продолжать!»
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Как сообщает региональный оперативный штаб, соответствующие изменения внесены в Указ Главы РМ: https://clck.ru/RujKj
Работодатели должны:
- изменить график работы, чтобы исключить массовое пребывание сотрудников в одном помещении (по возможности, ввести сменный режим);
- перевести на дистанционный режим не меньше 30% работников, а также всех работников из числа граждан 65+; граждан с хроническими заболеваниями, граждан, перенесших инфаркт или инсульт; беременных женщин (за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).
Также данным Указом во всех образовательных организациях Мордовии отменены зрелищно-развлекательные мероприятия до 15 января 2021 года.
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