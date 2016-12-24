В Мордовии переведут на удаленку беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями

Репортер

Как сообщает региональный оперативный штаб, соответствующие изменения внесены в Указ Главы РМ: https://clck.ru/RujKj

Работодатели должны:

- изменить график работы, чтобы исключить массовое пребывание сотрудников в одном помещении (по возможности, ввести сменный режим);

- перевести на дистанционный режим не меньше 30% работников, а также всех работников из числа граждан 65+; граждан с хроническими заболеваниями, граждан, перенесших инфаркт или инсульт; беременных женщин (за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования организации).

Также данным Указом во всех образовательных организациях Мордовии отменены зрелищно-развлекательные мероприятия до 15 января 2021 года.

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