Что делать, если у вас появились симптомы ОРВИ или коронавируса?

Региональный оперативный штаб подготовил короткую памятку о необходимых действиях, которые следует предпринять при ухудшении самочувствия:

1. При появлении первых признаков заболевания (повышенная температура, потеря вкуса и обоняния, слабость, кашель и т.д.) не занимайтесь самолечением и вызовите врача!

2. Лечащий врач определит схему лечения и назначит необходимые анализы и обследования.

3. Лицам с клиническими проявлениями ковида будут назначены лекарства, которые они получат бесплатно от лечащего врача.

Бесплатно будут выданы противовирусные, антибактериальные, кроверазжижающие, гормональные препараты. Решение о необходимости применения этих препаратов принимает лечащий врач. Выдача бесплатных лекарств больным начнется с 16 ноября.

4. Если подтвердился диагноз COVID-19 и больной остается дома, то необходимо соблюдать все меры санитарно-эпидемической безопасности: всем совместно проживающим использовать средства индивидуальной защиты, пользоваться отдельной посудой. Больному, по возможности, следует находиться в отдельной комнате.

5. По вопросам, связанным с коронавирусом, можно получить консультацию на новой горячей линии Минздрава РМ по телефону 8-800-222-37-39