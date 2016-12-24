Что делать, если у вас появились симптомы ОРВИ или коронавируса?

Приговор за 100 тысяч наркотических доз
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Региональный оперативный штаб подготовил короткую памятку о необходимых действиях, которые следует предпринять при ухудшении самочувствия:
1. При появлении первых признаков заболевания (повышенная температура, потеря вкуса и обоняния, слабость, кашель и т.д.) не занимайтесь самолечением и вызовите врача!
2. Лечащий врач определит схему лечения и назначит необходимые анализы и обследования.
3. Лицам с клиническими проявлениями ковида будут назначены лекарства, которые они получат бесплатно от лечащего врача.
Бесплатно будут выданы противовирусные, антибактериальные, кроверазжижающие, гормональные препараты. Решение о необходимости применения этих препаратов принимает лечащий врач. Выдача бесплатных лекарств больным начнется с 16 ноября.
4. Если подтвердился диагноз COVID-19 и больной остается дома, то необходимо соблюдать все меры санитарно-эпидемической безопасности: всем совместно проживающим использовать средства индивидуальной защиты, пользоваться отдельной посудой. Больному, по возможности, следует находиться в отдельной комнате.
5. По вопросам, связанным с коронавирусом, можно получить консультацию на новой горячей линии Минздрава РМ по телефону 8-800-222-37-39
За масштабную торговлю наркотиками в Мордовии различные сроки заключения получили полтора десятка молодых людей, среди них - 5 девушек
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