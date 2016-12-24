В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике остается напряженной. Как доложила на совещании Главе Мордовии Владимиру Волкову вице-премьер правительства РМ Галина Лотванова, количество ковидных коек в инфекционных госпиталях республики продолжает увеличиваться.

«По состоянию на 11 ноября на койках в инфекционных госпиталях находятся 2167 человек – это огромная цифра. Количество госпитализаций в последние несколько дней у нас не снижается, а стоит на цифре 190-200 человек в сутки», - сказала вице-премьер.

Было отмечено, что Правительство республики прилагает огромнейшие усилия для стабильного функционирования лечебных учреждений. В этой работе задействованы практически все органы исполнительной власти, все министерства и ведомства. Так, Минстрой республики по поручению оперативного штаба занимается вопросами подведения кислорода и подключения оборудования в ковидных госпиталях, эта работа ведется практически круглосуточно, так как растет потребность в таких койках. Заработал госпиталь на базе больницы № 4 в Саранске, запланированное количество кислородных коек было развернуто там в короткие сроки. Сейчас такая же работа проводится в Ковылкинской больнице, на очереди – Лямбирь. Также, как доложил министр строительства Виктор Цыганов, запущены два дополнительных компьютерных томографа в Рузаевке и республиканской инфекционной больнице, идет работа по запуску КТ-аппаратов в больнице № 4 и больнице имени Каткова.

Не менее ответственно работает Минпром республики, который отвечает за обеспечение лечебных учреждений кислородом. Напомним, что в Мордовии потребность в медицинском кислороде обеспечивает местная компания. Владимир Волков подчеркнул особую значимость контроля за производственным процессом, обеспечением всех мер безопасности при эксплуатации баллонов с кислородом, а также созданием резерва на случай увеличения потребностей лечебных учреждений. Как доложил министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов, учитывая опыт других регионов, где возникали перебои с поставками кислорода, найден и резервный поставщик на случай непредвиденных обстоятельств. Весь кислород, который поставляется в лечебные учреждения, проверяется, для этого в республике есть необходимая лаборатория.

На помощь медикам направлен и дополнительный транспорт, в том числе закупленный в рамках нацпроекта «Демография» для учреждений социального обслуживания.