Мордовские аграрии нацелены на достижение рекордных показателей

На проведенном Главой Мордовии рабочем совещании с Председателем регионального Правительства Владимиром Сушковым, первым вице-премьером - министром сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимиром Сидоровым были подведены предварительные итоги работы агропрома в текущем году и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития. В том числе - в части государственной поддержки сельхозпроизводителей, закупки удобрений и техники, льготного кредитования, реализации инвестиционных проектов.

Нынешний год, как известно, во многом стал рекордным для сельчан. Собрано 1 миллион 713 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (на 350 тысяч тонн больше, чем в 2019 году) при средней урожайности 36,7 центнера с гектара. По производству яиц, мяса и молока в расчете на одного жителя Мордовия традиционно входит в число передовых территорий страны. И 2020 год не стал исключением. Один из главных результатов - увеличение продуктивности молочного стада. Эту задачу Глава Мордовии ставил в Послании Государственному Собранию республики. По предварительной оценке, запланированный показатель в 7 тысяч килограммов молока в год от одной коровы будет превышен.

Как подчеркнул Владимир Волков, столь впечатляющие результаты достигаются за счет грамотной работы, активного внедрения самых передовых технологий. «Сейчас в аграрном производстве республики применяются самые передовые технологии, в том числе аэрокосмический мониторинг земель, эффективные методы защиты растений, использование семян высокой репродукции, научно обоснованное внесение удобрений. И эта работа постоянно совершенствуется», - отметил республиканский руководитель.

К слову, Минсельхоз России недавно огласил результаты конкурса «За достижения высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий», проведённого в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020». Золотая медаль за эффективную реализацию региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, досталась Министерству сельского хозяйства и продовольствия Мордовии. В другой номинации - «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов» - награду высшей пробы завоевала администрация Атюрьевского района. «Серебро» при этом - у администрации Лямбирского муниципального района. Кроме того, администрации Приреченского и Красносельцовского сельских поселений Рузаевского района получили серебряную и бронзовую медали в категории «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».



