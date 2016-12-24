Михаил Назаров станет заместителем председателя правительства Республики Крым

На этой неделе появились известия о дальнейшей карьерной судьбе еще одного известного представителя правоохранительных ведомств Мордовии - бывшего руководителя Следственного комитета по РМ Михаила Назарова.

Начиная с 2006 года он восемь лет трудился в правоохранительной сфере Мордовии. В 2007-м возглавил Следственное управление, которое до 2011 года относилось к прокуратуре. А в должности главного следователя республики Михаил Назаров проработал до марта 2014 года. Именно при нем в Мордовии были проведены громкие судебные процессы, в том числе по расследованию преступлений криминальных группировок.

В марте 2014 года Михаил Назаров был переведен руководить Следственным комитетом по Республике Крым. На этом посту он проработал более пяти лет и был отправлен в отставку осенью прошлого года.

Но профессиональные качества опытного следователя оказались востребованными и на руководящей работе в гражданской сфере. В Крыму после ухода в отставку Михаил Назаров работал заместителем руководителя аппарата крымского правительства. С 5 декабря 2019 года - возглавлял Управление Минюста РФ по Республике Крым. А на прошлой неделе Глава Крыма Сергей Аксенов попросил Госсовет республики согласовать кандидатуру Михаила Назарова на пост заместителя председателя правительства.