Евгений Дятлов: «Мне интересны проекты, которые будоражат душу»

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В сериале «Тобол», который сейчас с успехом прошел на Первом канале, Евгений Дятлов сыграл одну из ключевых ролей - губернатора Тобольска князя Матвея Гагарина. Так что повод для интервью - простой и очевидный. Но поговорить удалось не только о сериале «Тобол», но и о многом другом: и об истории России, и о песенном творчестве Евгения, и о ближайших и более отдаленных планах, и даже об огороде и пандемии...
Любовь к истории
- Евгений, были ли у вас сомнения, когда предстояло решать: соглашаться ли на роль, которую вам предложили сыграть в сериале «Тобол»? Ведь ваш персонаж, князь Матвей Гагарин - грандиозная историческая фигура.
- Сомнений и никаких опасений на этот счет у меня не было. Согласен с вами в том, что это грандиозная историческая фигура! Мы только весьма приблизительно можем представлять масштаб этой личности. В Тобольском историческом музее я узнал, что сибирские губернаторы и воеводы в основном - это знатные люди, которые получили свои должности в Сибири в качестве почетной ссылки. А Гагарин сам взял на себя устройство Сибири, самостоятельно стал улучшать ее жизнь. Все события сериала происходят во время правления там князя Гагарина. Он ведь бывал в Тобольске и до назначения, но именно с его назначением на должность лицо города начало преображаться.
- Пришлось ли изучать перед съемками какие-то исторические материалы про Гагарина - например, чтобы наделить ваш персонаж какими-то более яркими чертами характера?
- Пришлось, но этих архивных материалов крайне мало. Остались какие-то деловые бумаги, подписанные им, дела, что он вел, когда руководил сибирским приказом, и потом, когда стал губернатором. И больше о нем нет никаких упоминаний: нет ни воспоминаний современников, ни свидетельств о его характере, поведении - ничего не осталось… Только записи и резолюции, который он писал на полях. Так что в том, что касается характера, - как я его себе представил, так и стал играть...
- Съемки в основном проходили в Тобольске. Какое впечатление произвели на вас масштабные декорации, построенные там?
- Впечатление огромное! Любые проекты, организаторы которых серьезно относятся к своей работе и предполагают какую-то масштабную съемку, - они всегда впечатляют. Так было на замечательном фильме «Жизнь и судьба», так было и на «Белой гвардии», и на «Последнем богатыре» и множестве других проектов - боюсь кого-то не вспомнить, таких фильмов в последнее время было довольно много…
- Каково было почувствовать себя не просто в старинном костюме и парике - а в том историческом образе, в том времени?
- Я в детстве, в школьные годы, очень любил историю. И когда учил ее - представлял себя в роли разных исторических персонажей, о которых рассказывали наши прекрасные преподаватели. Поэтому для меня было в радость - ощутить себя в этих новых для себя реалиях и предполагаемых обстоятельствах.
- Правда ли, что ваша дочь Василиса в сериале «Тобол» сыграла небольшую роль?
- Правда. Для нас это огромная радость! Она радует мой глаз, и потом я буду на это смотреть совершенно иначе, и для меня это очень дорого…
Любовь к Сибири и не только
- Вы не только востребованный актер, но и популярный певец. Альбом свой не планируете записать?
- Планирую. Но, как видите, времени для этого пока что нет. Но когда будет окончательный результат - пока неизвестно...
- Вы как-то разделяете свои увлечения? Или просто все можно вместе охарактеризовать одним словом - «творчество»?
- Вот тут как раз верно последнее: я не разделяю свои интересы, для меня и актерство, и музыка - это творчество. И если завтра я вдруг займусь танцами - тоже найду для этого время и место. И если я даже не стану профессионалом во всех этих направлениях, для меня всегда будет главное: я занимаюсь тем, что мне очень нравится. То, что мне нравится, - это и есть моя жизнь. Я живу так, как мне нравится.
- Вы с гастролями объездили, кажется, всю страну… Наверное, у вас в памяти остались какие-то самые яркие и интересные города?
- Самый дальний город моих гастролей - Южно-Сахалинск. Но мне нравится и Хабаровск - это мой родной город, я там родился. И Владивосток. Сибирь люблю: Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Омск - каждый из этих городов мне по-своему интересен и дорог. Дорог своей публикой, своей историей… Потому что, приезжая в город, так или иначе с этой историей соприкасаешься и узнаешь о городе и его людях что-то интересное и новое…
- Есть какой-то минимум вещей, которые вам необходимы на гастролях и для хорошего концерта и которые вписаны в вашем райдере?
- Да, в райдере есть именно то, что нужно для хорошего концерта. Гримерная комната, в которой можно привести себя в порядок, наличие в ней горячей и холодной воды. Если я не успел подкрепиться - чтобы были легкие закуски и обычная вода для питья. И хороший звук - это самое главное! И всё, больше мне ничего не нужно…
- Увидела у вас в инстаграме, что вы недавно не удержались от покупки новой гитары. Сколько их у вас? Уже, может, коллекция собралась?
- Коллекцией это назвать сложно… Коллекционер гитар, например, занимается историей гитары как инструмента, изучает бренд и их различия, для него все это очень много значит... Это точно так же, когда люди собирают медали, значки, почтовые марки, бабочек... Это совершенно другая история. Я знаю, например, что у Дмитрия Диброва - большая коллекция гитар, и они все - разных мастеров и брендов… Но он на них по крайней мере играет, а есть люди, которые сыграют на гитаре буквально несколько аккордов - но любят этот инструмент, собирают огромные коллекции... У меня же гитары - только для того, чтобы помогать мне выступать. Но одна особенная, очень редкая и красивая гитара у меня есть - производства Gibson, серия «Боб Дилан» - подарок моей жены. Это, конечно, очень крутой подарок!
Дятлов принимает вызов!
- Какие проекты больше всего интересны Евгению Дятлову?
- Мне интересны проекты, которые будоражат душу, вызывают повышенное внимание, включают какой-то новый импульс, дают массу энергии… Чтобы музыка была хорошая, роль, материал, режиссер... Задумка человеческая интересная, которую интересно решать: потяну ли я... Чтобы в этом был вызов! Вот это мне интересно.
- Вы участвовали в разных телевизионных шоу. В каком формате вам бы снова хотелось принять участие?
- Я даже не представляю, что это может быть такое иное, что может привлекать внимание массового зрителя. Мне понравились те проекты, в которых я участвовал ранее: и «Король ринга», и «Две звезды», и «Точь-в-точь»… Все это было очень здорово! И дай Бог радости, здоровья и процветания всем мои партнерам и создателям этих проектов! Это было светло, тепло, хорошо и весело...
Оставаться человеком
- У вас за городом есть целое хозяйство: куры, кошки, собаки... Наверное, и огород имеется? Кто всем этим занимается?
- Да, есть огород. В основном супруга всем занимается. Но увидеть, как Евгений Дятлов окучивает картошку, можно, конечно же! (Улыбается.) У нас нет такой жесткой установки, кто и чем занимается, - я спокойно могу делать какие-то домашние дела…
- В связи с тем, что сейчас пандемия и многие проекты встали «на паузу», работы стало меньше?
- Работы действительно стало меньше, но пока со сложившейся ситуацией вроде справляемся…
- Многие артисты во время пандемии работали онлайн: давали концерты во время прямых эфиров, кто-то даже играл спектакли. Вы делали подобные проекты?
- Нет, я не делал, но я смотрел подобные проекты. Некоторые абсолютно попали в этот онлайн-формат, и очень здорово это все выглядело. Но некоторые не попали - не буду называть их имена… Это такой формат, который каким-то странным образом высвечивает слабые стороны проекта и артиста…
- Не могу не задать традиционный уже сейчас вопрос: пандемия как-то изменила вас и ваше отношение к жизни?
- Никак. Я считаю, что люди - и отдельные группы, и народы, и человечество в целом - иногда находились в таких жестких условиях, что нам такое и не снилось. Поэтому я нахожу, что сейчас просто происходят некие изменения в жизни. Это такие предлагаемые обстоятельства, к которым нужно найти ключ и подход, внутри себя собраться, найти какие-то резервы и ресурсы - и оставаться человеком. Вот и всё...
Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из архивов пресс-служб
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