Обеспечить рост производительности труда

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Мордовии реализуется региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда». Цель проекта - обеспечить достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Мордовии на 6,3% к 2024 году.

По состоянию на начало сентября заключено 34 соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в том числе с АО «Биохимик», ЗАО «ПЛАЙТЕРРА», ОАО «Лато», АО «Лидер - Компаунд», ПАО «Электровыпрямитель», ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» и т.д. Всего в 2020 году планируется привлечь к участию в нацпроекте 42 предприятия.

По программе обучения «Лидеры производительности», реализуемой Минэкономразвития РФ совместно со Всероссийской академией внешней торговли, от республики в 2019 году обучено 22 человека, 28 - находятся в процессе обучения (от 11 предприятий, в том числе от Саранского завода «Резинотехника», Саранского телевизионного завода, Рузаевского завода химического машиностроения и т.д.).

Участниками программы «Экспортный акселератор» Минэкономразвития РФ и Российского экспортного центра в настоящее время являются 7 предприятий: ОАО «Ламзурь», ПАО «Саранский приборостроительный завод», АО «Оптиковолоконные Системы», ООО «ОРИМЭКС», ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «Эпромет».