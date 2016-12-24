Новые детские дошкольные учреждения

В рамках национального проекта «Демография» в республике реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Он предусматривает увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях - всего в 2020 году в Мордовии планируется создать 838 дополнительных мест, ввести в строй 6 детских садов.

В начале октября в Саранске открылся детский сад № 117 на 160 мест в поселке Ялга. На такое же количество мест рассчитано новое дошкольное учреждение в с. Белозерье Ромодановского района. В настоящее время здесь проживает более трех тысяч человек. Ежегодно рождается от 50 до 60 малышей, в 146 семьях воспитывается по три и более ребенка. В селе 360 детей до семи лет, и 349 обучается в местной школе.

В с. Дубенки строительство детского сада на 70 мест велось с 2019 года. Это одноэтажное здание, состоящее из трех групп - одной ясельной на 20 мест и двух дошкольных по 25 детей. Детский сад «Радуга» в с. Атюрьево рассчитан на 90 мест с бассейном и ясельной группой для детей от 1,5 до 3 лет.

В Рузаевке одной из главных строек года стало возведение детского сада на пересечении улиц Агейченко и Ухтомского. Красивое современное здание на 108 мест призвано заменить старое помещение дошкольного учреждения № 2, которому почти 100 лет.

В Ардатове завершается строительство детского сада на 250 мест, 130 из которых - ясельные. Кроме групповых и спальных помещений в здании запланированы зал для занятий физкультурой, музыкой, изобразительным искусством, а также бассейн. По проекту также предусмотрено обустройство детских игровых и физкультурной площадок. Под ключ объект будет сдан к концу года.

В этом году в рамках национального проекта пройдут профессиональное обучение не менее 187 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

По данным на сентябрь, на обучение направлены 273 женщины от 33 предприятий (146 % от целевого показателя). Обучение проводится 13 образовательными организациями по 39 учебным программам.