В Мордовии за сутки выявили 70 новых случаев коронавируса

Примирились с потерей
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По данным регионального оперативного штаба, в республике выявлено 70 случаев коронавируса, 49 человек выписаны с выздоровлением.Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (40); Рузаевском, Лямбирском районах (по 7); Старошайговском, Ковылкинском, Ардатовском районах (по 3); Ичалковском, Торбеевском, Темниковском, Ромодановском, Краснослободском, Кочкуровском, Атюрьевском районах (1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 26 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет - 13 человек, в том числе двое младенцев 8 и 5 месяцев.
За период пандемии в Мордовии выявлено 8530 случаев коронавируса, 7143 человека выздоровели, 52 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 3 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 919 человек на стационарном лечении;
- 1 182 человека под наблюдением дома.
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
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