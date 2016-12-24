В Мордовии за сутки выявили 70 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, в республике выявлено 70 случаев коронавируса, 49 человек выписаны с выздоровлением.Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (40); Рузаевском, Лямбирском районах (по 7); Старошайговском, Ковылкинском, Ардатовском районах (по 3); Ичалковском, Торбеевском, Темниковском, Ромодановском, Краснослободском, Кочкуровском, Атюрьевском районах (1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 26 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет - 13 человек, в том числе двое младенцев 8 и 5 месяцев.

За период пандемии в Мордовии выявлено 8530 случаев коронавируса, 7143 человека выздоровели, 52 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 3 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 919 человек на стационарном лечении;

- 1 182 человека под наблюдением дома.