В Мордовии зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом

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По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике выявлено 69 случаев коронавируса, 64 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (47); Чамзинском районе (5); Рузаевском районе (4); Лямбирском, Большеберезниковском, Старошайговском районах (по 3); Атяшевском районе (2); Торбеевском, Большеигнатовском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 27 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 90 лет. Моложе 30 лет - 6 человек, самому младшему 17 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 8323 случая коронавируса, 6968 человек выздоровели, 51 человек умер от коронавируса как основной причины.
По данным на 31 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 770 человек на стационарном лечении;
- 1 191 человек под наблюдением дома.
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