В Темникове умер врач-стоматолог

Репортер

29 октября скончался врач-стоматолог Темниковской районной больницы Шейфулла Трегулов (1955 г.р.). Проводится гистологическое исследование на коронавирус.

Шейфулла Ряхимович окончил Казанский медицинский университет и стал челюстно-лицевым хирургом. Он начал свой профессиональный путь в Актанышской районной больнице Республики Татарстан. С 1988 г. трудился в Темниковской районной больнице.

Соболезнования выразил Глава Мордовии Владимир Волков: «Приношу свои искренние соболезнования родным и близким Шейфуллы Ряхимовича. 32 года он отдал лечению людей. Был профессионалом высокого уровня, отзывчивым и скромным человеком. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Это ещё одна невосполнимая утрата для всех нас. Родственникам мы окажем необходимую помощь».

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