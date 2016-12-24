Сколько ковидных госпиталей развернуто в Мордовии?

Репортер

Как сообщает региональный оперативный штаб, сегодня в республике 15 медицинских учреждений работают с коронавирусными пациентами. В настоящее время развернуто 1885 коек, 1772 из них уже заняты. Около 3 тысяч медицинских работников оказывают помощь заболевшим. 

В 8 больницах республики работают компьютерные томографы. Еще 4 дополнительных аппарата КТ подключат в ближайшие две недели - они будут оборудованы на базе Республиканской инфекционной больницы, Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова, Республиканской клинической больницы № 4 и Рузаевской центральной районной больницы.

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