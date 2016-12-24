Когда закончатся осенние каникулы у школьников Мордовии?

Репортер

С 5 ноября все школы республики приступают к обучению. Уроки будут проходить в штатном режиме. По сообщению регионального оперативного штаба, оснований для перевода на дистанционное обучение в настоящее время нет.

На базе Республиканской детской клинической больницы работает мониторинговый центр, который отслеживает уровень заболеваемости среди детей.

Если по данным на 4 ноября отдельные классы вызовут беспокойство, по ним примут необходимые меры.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Примирились с потерей

За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит

Движение по фазе

Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим

Откройте, полиция!

К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики

Смертельный «отрыв»

Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки

Рынок труда

Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу

Изуверская месть

Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу