Когда закончатся осенние каникулы у школьников Мордовии?

Примирились с потерей
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
С 5 ноября все школы республики приступают к обучению. Уроки будут проходить в штатном режиме. По сообщению регионального оперативного штаба, оснований для перевода на дистанционное обучение в настоящее время нет.
На базе Республиканской детской клинической больницы работает мониторинговый центр, который отслеживает уровень заболеваемости среди детей.
Если по данным на 4 ноября отдельные классы вызовут беспокойство, по ним примут необходимые меры.
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
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В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
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