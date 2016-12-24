Когда закончатся осенние каникулы у школьников Мордовии?

С 5 ноября все школы республики приступают к обучению. Уроки будут проходить в штатном режиме. По сообщению регионального оперативного штаба, оснований для перевода на дистанционное обучение в настоящее время нет.

На базе Республиканской детской клинической больницы работает мониторинговый центр, который отслеживает уровень заболеваемости среди детей.

Если по данным на 4 ноября отдельные классы вызовут беспокойство, по ним примут необходимые меры.