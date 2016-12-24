В республике делается около двух тысяч тестов на коронавирус в день

Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел совещание по работе системы здравоохранения республики в условиях распространения коронавирусной инфекции. В совещании приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, руководитель Администрации Главы Республики Мордовия Андрей Богатов, заместители Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, Сергей Тюркин, Александр Седов, Виктор Цыганов, министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

Был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с организацией работы медицинских учреждений в это непростое время. Как подчеркнул Глава республики, главное сейчас – работать на опережение.

«Обстановка с коронавирусом в стране и в мире сложная, у нас она тоже нелегкая: заболеваемость постоянно находится на том высоком уровне, который у нас был весной, - сказал Владимир Волков. – Поэтому важно держать на самом пристальном контроле, как складывается ситуация с разворачиванием дополнительных коек, с лекарствами, как работают бригады в больницах, как работают бригады скорой помощи, какие есть проблемы по работе скорой помощи, как мы работаем с теми больными, которые лечатся не в стационарах, а амбулаторно», - сказал Владимир Волков.

Все эти вопросы получили детальное обсуждение. Были рассмотрены возможности медучреждений Саранска и районных больниц для лечения ковидных больных, в том числе речь шла о переоборудовании лечебных корпусов, подключении кислорода и создании его резервов. Обсуждались вопросы обеспечения необходимого запаса лекарственных препаратов, работы первичного звена по лечению амбулаторных больных.

Также было отмечено, что в республике идет увеличение объемов тестирования на коронавирус, делается около двух тысяч тестов в день.

Глава республики подчеркнул, что необходимо усилить работу по всем направлениям противодействия распространению коронавирусной инфекции, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения и на врачей, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией.